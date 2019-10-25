'Kazbank' olayında yeni gelişme! SPK istinaf mahkemesine başvurdu

Kırşehir'de Doğal Kaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ni kuran, kaz çiftliği sahibi Ahmet Nurettin Çelik, Youtube kanalındaki videolarında, kaz eti üretimi ve entegre tesisi kurmak için sermaye ve ortaklığa ihtiyacı olduğunu söyledi. Çelik, bin kişiden 20'şer bin lira toplayıp, dünyanın en büyük kaz eti üretim tesisini kurmayı hedeflediğini belirtti. Bu videoları inceleyerek araştırma başlatan SPK, Çelik'in kendisine inanan 245 kişiden 20'şer bin lira olmak üzere toplam 5 milyon liraya yakın para topladığını saptadı. Çelik'in, söz konusu tesisi kurmak için değeri 600 bin lira gösterilen arsa aldığı; ancak buranın imara açık olmadığı da ileri sürüldü.

'ÇİN'DE PARALARI HARCADI' İDDİASI



Topladığı para ile Çin'e gittiği, eğlencelere katıldığı ileri sürülen Çelik'in, Çiftlikbank benzeri bir yapılanmaya gittiği iddia edildi. Çelik'in, kar paylı tesiste 3 yıl boyunca üyelerine kar dağıtmayacağını söylediği de belirlendi.

MAHKEMEDEN RET!



Bunun üzerine yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla harekete geçen SPK, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 4'üncü maddesi kapsamında, söz konusu şirketin sermayesini temsil eden payların usulsüz halka arz edildiği gerekçesiyle şirket ve yöneticilerinin tüm hesaplarına tedbir konulması için mahkemeye başvurdu. Ancak Kırşehir 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, SPK'nın talebinin, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389/1'inci maddesine göre uyuşmazlık konusu olmadığına hükmederek, tedbir talebinin reddine karar verdi.