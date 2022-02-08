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  4. Kazdağları'nda tipi nedeniyle mahsur kaldılar! Valilikten açıklama geldi: 17 askeri personel ve 4 belediye çalışanı...

Kazdağları'nda tipi nedeniyle mahsur kaldılar! Valilikten açıklama geldi: 17 askeri personel ve 4 belediye çalışanı...

08.02.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı’nda 17 askeri personel ile 4 kişilik belediye ekibi mahsur kaldı. Mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili Balıkesir Valiliğinden de açıklama geldi.

Kazdağları'nda tipi nedeniyle mahsur kaldılar! Valilikten açıklama geldi: 17 askeri personel ve 4 belediye çalışanı...

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldığı belirtildi.

"EN KISA SÜREDE KENDİLERİNE ULAŞILMASI İÇİN ÇABA SARF EDİLMEKTEDİR"

Açıklamada, "Valilik koordinasyonunda, kapanan yolun açılması ve personele ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlandı. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir." ifadesi kullanıldı. (AA)

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