Kazdağları'nda tipi nedeniyle mahsur kaldılar! Valilikten açıklama geldi: 17 askeri personel ve 4 belediye çalışanı...

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldığı belirtildi.

"EN KISA SÜREDE KENDİLERİNE ULAŞILMASI İÇİN ÇABA SARF EDİLMEKTEDİR"

Açıklamada, "Valilik koordinasyonunda, kapanan yolun açılması ve personele ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlandı. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir." ifadesi kullanıldı. (AA)



