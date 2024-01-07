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Kazı çalışmasında ortaya çıktı, merak uyandırdı! İnsan kalbine benziyor: "Uzmanlardan görüş aldık"

07.01.2024 09:30 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta su kanalı çalışması sırasında ortaya çıkan kalp şeklindeki taş merak uyandırdı. Taşın gök taşı olabileceği düşünülüyor. Arazisinde su arama çalışmaları sırasında kepçeyle kazı yaptığı esnada taşı fark eden Mustafa Yazıcıoğlu, "Doğal mı yoksa yapay mı olduğunu anlamak için inceleme fırsatı bulduk ve uzmanlardan görüş aldık. Mıknatıs testi sonucunda, taşın damar kısımlarında mıknatısın tuttuğunu gözlemledik." dedi.

Kazı çalışmasında ortaya çıktı, merak uyandırdı! İnsan kalbine benziyor: "Uzmanlardan görüş aldık"

Bayburt Merkez’de yaşayan Mustafa Yazıcıoğlu, kendi arazisinde su arama çalışmaları sırasında kepçeyle kazı yaptığı esnada, toprağın içinden ağır ve renkli bir taş benzeri cisim fark etti. Taşı temizlediğinde, insana kalbine benzeyen ilginç bir taş olduğunu ve yapısıyla bozulmamış bir gök taşı olabileceğini düşündü.

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"BİZİ OLDUKÇA MERAKLANDIRDI"

Yazıcıoğlu, “Şantiyemizde su kanalı çalışmaları yaparken, kepçe kullanırken enteresan bir taş fark ettik. Bu taşın tam bir kalbe benzeyen bir şekli vardı ve bizi oldukça meraklandırdı. Doğal mı yoksa yapay mı olduğunu anlamak için inceleme fırsatı bulduk ve uzmanlardan görüş aldık. Mıknatıs testi sonucunda, taşın damar kısımlarında mıknatısın tuttuğunu gözlemledik. Uzmanlar, taşın dökülmüş sıcak demire benzer insan kalbiyle aynı olduğunu belirttiler.” dedi.

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Yazıcıoğlu, uzmanların taşın detaylı incelemesi gerektiğini, kesilmemesi gerektiğini belirterek özel görüntülenme yöntemleriyle uluslararası destekle yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr Nafiz Maden’in konuyla ilgili açıklamalarına başvurduk. Maden, yaptığı açıklamada taşın yapısının kıymetli olabileceğini ve kesilmemesi gerektiğini belirterek, ileri tetkik ve inceleme için özel görüntüleme yöntemlerinin yapılması gerekliliğini önemle vurguladı.

Ayrıca, "Maden, taşın gök taşı yada fosil olma ihtimaline işaret ederek, bölgenin madenler açısından geçmişe yönelik önemli bir keşif olabileceğini ifade etti.” diye konuştu.

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Yazıcıoğlu ve uzmanlar, taşın incelenmesi için devletten ve ilgili uzmanlardan destek beklediklerini belirtirken, taşın formunun korunması ve içeriğinin ortaya çıkarılması sürecinin hassasiyet gerektirdiğini kaydettiler. (İHA)

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Bayburt taş
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