Kazı sırasında ortaya çıkmıştı! İşte Mersin'deki Roma yolu ve mezarları

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mersin Üniversitesi’ne verilen kazı çalışmalarını Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığındaki geniş bir ekip yaptı. Doç. Dr. Aydınoğlu başkanlığındaki ekip, Uzuncaburç Mahallesi’ndeki Diocaesarea Antik Kenti’nde kazı çalışmalarına arkeoloji, mimarlık, şehir bölge planlama, jeoloji, harita mühendisliği, sanat tarihi, antropoloji gibi birçok alanda akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sahip olduğu konumu ve kalıntıları ile bölgede yer alan en önemli antik kentlerden biri olan Diocaesarea'da gerçekleştirilecek olan arkeolojik kazılar, kentin sahip olduğu arkeolojik potansiyeli ortaya çıkaracak olması açısından önem taşıyor. Ayrıca, antik kentteki iyi korunmuş durumdaki birçok arkeolojik kalıntının kayıt altına alınması ve bunlara yönelik bilimsel koruma tedbirlerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Diocaesarea, iyi korunmuş arkeolojik kalıntılarıyla öne çıkarken Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem eserlerini barındırıyor. Silifke ve Erdemli arasında kalan bölge, Hellenistik Dönem'de Rahip Krallık Hanedanlığı tarafından yönetilmiş ve Diocaesarea, bu dönemde Olba olarak adlandırılan bölgenin idari ve dini merkezi rolünü üstlenmesi ile biliniyor.