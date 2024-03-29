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  4. Kazı sırasında ortaya çıktı! Yer: Hatay... Hemen ekiplere haber verildi

Kazı sırasında ortaya çıktı! Yer: Hatay... Hemen ekiplere haber verildi

29.03.2024 13:46
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Hatay’da elektrik kablo tesisatının yenilenmesi esnasında yapılan kazı çalışmasında ortaya çıkan lahit, müze müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Kazı sırasında ortaya çıktı! Yer: Hatay... Hemen ekiplere haber verildi

Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesi’nde enerji şirketi ekipleri elektrik kablo tesisatının yenilenmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin iş makinesiyle yürüttükleri kazı çalışmaları esnasında bir yapı ortaya çıktı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Müze Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

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LAHİT OLDUĞU ANLAŞILDI

Ekiplerin yaptığı ilk çalışmada üzerinde mitolojik objeler bulunan yapının lahit olduğu anlaşıldı.

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Ekiplerin yapacakları taşıma çalışmaları sonrası lahit Hatay Müze Müdürlüğü’nde koruma altına alınacak. (İHA)

313207a8-3c65-4ea8-80b3-7a3281f0d434Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Hatay lahit
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