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KDK engelli memura lojman hakkı için “artı puan” tavsiye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), engelli memura lojman hakkı konusunda artı puan sistemine geçilmesini tavsiye etti.KDK’ya Amasya’dan başvuran bir vatandaş, Orman İşletme Müdürlüğünde memur olarak çalıştığını, dokuz yıl oturduğu lojmandan 2013 yılında hakkının bitmesiyle çıktığını ifade etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), engelli memura lojman hakkı konusunda artı puan sistemine geçilmesini tavsiye etti.
KDK’ya Amasya’dan başvuran bir vatandaş, Orman İşletme Müdürlüğünde memur olarak çalıştığını, dokuz yıl oturduğu lojmandan 2013 yılında hakkının bitmesiyle çıktığını ifade etti. 2014 yılında engelli hale geldiğini belirten vatandaş, engelli çalışanlara lojmanda kalma imkânının birden fazla sağlanmasını istedi. KDK, başvuru üzerine Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından bilgi ve belge talep etti. İdareden gelen cevabi yazıda, engelli personele kamu konutlarının tahsisiyle ilgili pozitif ayrımcılık konusunda açık bir düzenleme olmadığı belirtildi.

“Engelliler için yönetmeliğe pozitif ayrımcılık girmeli”
Konuyla ilgili görüş alınan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Konutları Yönetmeliği’nin ilgili cetvelinde engelli kamu görevlilerine artı puan verilmesinin uygun olacağını belirtti. Bakanlık, bu konuda Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile çalışmalara başlandığını ancak nihayete erdirilemediğini söyledi.
KDK, verdiği kararda engellilerle ilgili özel tedbirlerin yer almadığı tespit edilen Kamu Konutları Yönetmeliği’nin anayasada yer alan pozitif ayrımcılık ilkesi gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da görüşü alınarak yeniden düzenlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tavsiye verdi. Yapılacak düzenlemenin ardından başvuranın durumunun yeniden değerlendirilmesi hususunda da Tarım ve Orman Bakanlığına tavsiye verildi.

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