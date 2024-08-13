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  4. Kebap yiyen kadının karnına şiş saplandı! Hastaneye kaldırılana kadar da çıkarılamadı: Piknikte talihsiz olay

Kebap yiyen kadının karnına şiş saplandı! Hastaneye kaldırılana kadar da çıkarılamadı: Piknikte talihsiz olay

13.08.2024 23:02
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Osmaniye'de pikniğe giden bir kadın hayatının en büyük talihsizliğini yaşadı. Kebap yediği sırada kadının karşına şiş saplandı. Kadın acı içinde kıvranırken karnında şişle hastaneye kaldırıldı.

Kebap yiyen kadının karnına şiş saplandı! Hastaneye kaldırılana kadar da çıkarılamadı: Piknikte talihsiz olay

Piknik eğlencesinde korkunç olay! Piknikte yaptıkları kebabı yiyen talihsiz kadının bir anda karnına şiş battı.

MANGALDA KEBAP YAPTILAR, YERKEN ŞİŞ BATTI

İlginç kaza Karaçay mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle pikniğe giden ve ismi öğrenilemeyen kadın, mangalda yapılan kebabı yerken karnına şiş saplandı. Acılar içinde kıvranan kadın için durum 112 sağlık ekiplerine bildirildi.

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KARNINDA ŞİŞLE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri karnına şiş saplanmış kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tüm bu anlar ise bir cep telefonu telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kebap
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