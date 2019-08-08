ANKARA (AA) - MERİÇ ÜRER - Ankara'da yaşayan Başak ve Serhan Akın'ın hayatlarını birleştirmesinin ardından aynı evi paylaşan kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Başak ile Serhan Akın çifti, Ekim 2018'de evlendi. Başak Akın'ın köpeği, eşinin de kedisi olması nedeniyle, iki hayvanın aynı ortamda yaşaması gerekliliği doğdu.

Evlenmeden önce kedi ile köpeği birbirlerine alıştırmak için çalışmalara başlayan veteriner Başak Akın, yaklaşık 2 aylık uyum eğitiminin ardından hedefine ulaştı. Çift, şimdi birbirlerini çok seven hayvanlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "İlk başta kaotik birkaç dakika yaşadık"

Başak Akın, AA muhabirine, köpeklerin kendilerinden küçük ve kaçan objeleri gördüğünde kovalama, kedilerin de büyük hayvanlardan kaçma eğilimi bulunduğunu, birbirine düşman olmayan bu iki hayvanın toplumda öyle algılandığını söyledi.

Yaklaşık bir yıldır eşinin 3 yaşındaki "Köfte" adlı siyam kedisi ve kendisinin 9 yaşındaki "Aleksi" isimli köpeğiyle birlikte yaşadıklarını belirten Akın, "İlk başta deneyimsizliğimize denk geldi, bir anda onları bir araya getirdik. İkisi de çok büyük tepkiler verdi. Kediler 'pıhlama' eğiliminde oluyor. Köfte pıhladı, Aleksi havlamaya başladı. İlk başta kaotik birkaç dakika yaşadık." ifadelerini kullandı.