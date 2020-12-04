Hemen hemen hepimizin sempati duyduğu kedilerde görülen Horner’s sendromu, kedi sahiplerinin oldukça dikkat etmesi gereken bir rahatsızlıktır. Peki kedilerde Horner’s sendromu nedir, nasıl tedavi edilir? İşte detayları... Horner’s Sendromu Nedir? Kedilerde Horner’s sendromu, göz hastalıkları çerçevesinde yer alır. Gözdeki herhangi bir bölgenin hasar alması sonucu ortaya çıkar. Nadir görülen bir hastalık olsa da oldukça ciddi bir rahatsızlıktır. Çünkü Horner’s sendromu yalnızca gözü değil aynı zamanda tüm yüzü de etkileyen bir hastalıktır. Beyinden yüze giden sinirin bozulması sonucu ortaya çıkar. Özellikle göz bölgesine sempatik sinir gönderen yolun herhangi bir hasar alması bu hastalığı meydana getirir. Bu hasarın sonucunda göz kapağı sarkması, göz daralması veya gözde ter görülmemesi durumu meydana gelebilir. Özellikle inme, tümör gibi sebeplerden dolayı hastalığın kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. Horner’s sendromu genel olarak birden çıkar ve genellikle yüzün bir tarafını etkiler fakat bu durum nadiren de olsa değişerek yüzün iki tarafını da etkilediği görülmüştür.

Kedilerde Horner’s Sendromu Nedir?

Kedilerde Horner’s sendromu yukarıda bahsettiğimiz gibi gerçekleşir. Kedilerin gözlerine etki eden Horner’s sendromu onlarda, göz kayması, göz kapağı sarkması, her iki göz arasında boyut farkı, yüzün etkilendiği tarafta kızarıklık oluşması ve sendromdan etkilenen gözün diğer göze nazaran daha açık renkli olması gibi etkilere sebebiyet vermektedir. Hasar Gören Sempatik Sinir Sistemi Nedir? Sempatik sinir sisteminin hasar alması, Horner’s sendromuna neden olur. Peki sempatik sinir sistemi nedir? Sempatik sinir sistemi, otonom sinir sisteminin bir parçasıdır. Otonom sinir sistemi ise vücudumuzdaki otomatik işlevleri kontrol eder. Otomatik işlevler derken, düşünerek yapmadığımız hareketleri otomatik sinir sistemi sayesinde yaparız. Örneğin; yolda yürümek, su içmek gibi eylemleri düşünerek yaparız bunlar otomatik sinir sistemine dahil olan eylemler değildir. Otonom sinir sistemi, göz kırpma, göz bebeğinin ışıkta küçülmesi veya karanlıkta açılması gibi otomatik, farkında olmadan yaptığımız şeylerin yapılmasında yardımcı olur. Yani gözlerin ve yüz kaslarının normal işlevlerinin kontrol edilmesine yardımcıdır.

Kedilerde Horner’s Sendromunun Belirtileri Horner’s sendromuna sahip kedilerde bazı semptomlar gözlemlenir. Horner’s sendromunun etkilediği taraftaki gözde, göz kapağı sarkması gözlemlenebilir. Bu göz kapağı sarkması durumuna tıpta pitoz denilir. Etkilenen taraftaki göz küçülebilir veya daralabilir. Bu küçülme durumuna ise miyoz denilir. Etkilenen göz, genellikle batık görünür. Bu duruma ise enoftalmi denilir. Etkilenen gözün üçüncü göz kapağı kızarabilir, yükselebilir veya çıkıntı yapabilir. Bu kızarıklık veya yükselme durumuna konjaktival hiperemi denilir. Geceleri kedilerin gözlerinin parıldadığını biliriz. Horner’s sendromuna sahip kedilerin gözleri gece parlamaz. Nadir durumlarda ise kedinin etkilenen göz kısmı kızarık ve sıcak olabilir fakat dediğimiz gibi bu az gözlemlenen bir semptomdur. Kedilerde Horner’s Sendromuna Ne Sebep Olur?

Horner’s sendromunun sempatik sinirinin hasar görmesiyle oluştuğunu söylemiştik. Peki sempatik sinir ne gibi durumlarda hasar görür? Kediye araba çarpması ya da başka bir canlı (kedi, köpek vb) tarafından ısırılması bile sempatik sinirinin hasar almasına yol açabilir. Bunun yanı sıra bu bölgedeki sinirlerin hasar almasına başka hastalıklar da sebep olabilir. Gözün arkasındaki, kulaktaki veya göğüs ve boyundaki rahatsızlıklar da Horner’s sendromuna sebep olabilir. Bu rahatsızlıklar genellikle tümör nedenli oluşmaktadır. Yani boyundaki, göğüsteki, kulak veya gözdeki herhangi bir tümor Horner’s sendromunu meydana getirebilir.