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Kedinin midesinden tel toka çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 13:13 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de yürümekte güçlük çektiği için hayvan barınağına götürülen ve burada röntgeni çekilen sokak kedisinin midesinde, tel toka olduğu belirlendi.

Kedinin midesinden tel toka çıktı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de yürümekte güçlük çektiği için hayvan barınağına götürülen ve burada röntgeni çekilen sokak kedisinin midesinde, tel toka olduğu belirlendi. Veteriner hekimler tarafından ameliyat edilen sokak kedisi, sağlığına kavuştu.
Yürümekte güçlük çeken bir sokak kedisi geçen hafta bir hayvansever tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü. Buradaki veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan kedinin sağ arka ayağında yumuşak doku zedelenmesi tespit edildi. Röntgeni çekilen kedinin midesinde ise tel toka bulunduğu belinlendi. Kedi, Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimleri Hasan Kılınç, Celal Tekelioğlu ve Ali Nail Değirmenci tarafından ameliyata alındı. Midesindeki tel toka çıkarıldı. Sağlığına kavuşan kedi, barınakta bakıma alındı.
Veteriner Hasan Kılıç, 'Şeker' ismini verdikleri kedinin sahiplenilmeyi beklediğini ifade ederek, "Kediler, yabancı cisimlere eğilimli hayvanlardır. Cisimleri koklamak, yalamak hatta tadına bakmak isteyebilirler. Kedi besleyenlerden, kedilerin kolayca yutabileceği toplu iğne, peçete, kalem gibi küçük cisimleri ulaşılabilecek yerlere bırakmamalarını istiyoruz" diye konuştu.

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Kedinin midesinden tel toka çıktıKedinin midesinden tel toka çıktıKedinin midesinden tel toka çıktıKedinin midesinden tel toka çıktı

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