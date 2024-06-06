Kefir tüketmeniz için 6 neden! Her gün bir bardak içildiğinde etki ediyor

Sindirimi kolaylaştıran probiyotik bakterilerle zengin olan kefir sindirim sistemi sağlığını destekleyici etkisiyle biliniyor. Kefir, protein, kalsiyum, B vitaminleri ve diğer besin maddeleri bakımından oldukça zengindir. Kefirin içeriğinde yoğun miktarda probiyotik bulunur. Bu probiyotikler sayesinde kefir, bağırsak sağlığına çok faydalıdır.
Bağışıklık istemini güçlendirir.
Sindirim sistemini düzenler.
Kemik ve kas sağlığı için faydalıdır.
Kanser tedavisinde yardımcı rol oynar.
Uzun süre tokluk sağlar.
Kötü kolesterol seviyesini düşürür.