HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Keira Knightly: Erkek yönetmenlerle çıplak sahneler çekmeyeceğim

Keira Knightly: Erkek yönetmenlerle çıplak sahneler çekmeyeceğim

25.01.2021 18:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Keira Knightly: Erkek yönetmenlerle çıplak sahneler çekmeyeceğim

The actress explains why she has a "no nudity clause" written into her movie contracts.

İngiliz oyuncu Keira Knightly, yönetmeni erkek olan filmlerde çıplak sahneler çekmeyeceğini söyledi.

Chanel Connects podcast yayınına katılan 35 yaşındaki Knightly, "Çıplak sahneler çekme konusunda kendime mutlak bir yasak koymadım. Ama erkeklerle evet. Bu kısmen kibrim, kısmen de erkek bakış açısı yüzünden" dedi.

Son yıllarda, özellikle de #MeToo (#SenDeAnlat) hareketinden sonra sevişme sahnelerinde oyunculara nasıl muamele edildiği kamuoyunda daha tartışılır olmuştu.

MeToo hareketi, ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'e yönelik tecavüz ve taciz suçlamalarının ardından başlamıştı. Hareket, kısa sürede dünyanın birçok yerinde kadınlar ve kimi zaman da erkeklerin başlarından geçenleri paylaştıkları bir platforma dönüşmüştü.

Birçok stüdyo şimdi sevişme sahnelerinde oyunculara saygılı davranıldığından emin olmak için çekimler sırasında özel koordinatörler bulunduruyor.

Knightly daha önce, 2015'te anne olmasının ardından film sözleşmelerine çıplak sahnelerde görünmeme maddesi eklettiğini açıklamıştı.

'Erkek bakışı'

Keira Knightly, röportajda kadınların yaşam deneyimlerini konu alacak bir filmde bir kadın yönetmenle çalışmak isteyeceğini söyledi.

Knightly şöyle konuştu:

"Annelik yolculuğu ve insanın vücudunu olduğu gibi kabul etmesi hakkında bir film yapıyorsam, üzgünüm ama kadın bir yönetmen olmak zorunda. Bunu anlayacak bir kadın. Erkek bakış açısını yansıtmak çok rahatsız edici."

Keira Knightley

Bazı filmlerin çıplak sahneler gerektirdiğini kabul ettiğini söyleyen Knightly şöyle devam etti:

"Herkesin üzerine yağlar sürdüğü ve tuhaf sesler çıkardığı korkunç seks sahnelerinde olmak istemem. Bazı sahneler gerçekten gereklidir o zaman ben de 'Anlıyorum o zaman sizin başka birini bulmanız gerekiyor' derim. Ben iki çocuk doğurdum. Bir grup erkeğin önünde çıplak durmak istemem."

Knightly daha önce beş yaşındaki kızına, kadınların kendisinin onaylamadığı şekilde tasvir edildiği Disney filmlerini yasakladığını söylemişti.

Emma Watson taciz karşıtı kampanyaya 1 milyon sterlin bağışladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
'Melania Trump boşanmak istiyor''Melania Trump boşanmak istiyor'
Youtube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatlarıYoutube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatları

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Annesine yazdığı not gerçeği ortaya çıkardı

İğrenç olay! Annesine yazdığı not gerçeği ortaya çıkardı

'Ahirete inanmıyorum' deyince...

'Ahirete inanmıyorum' deyince...

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

Bakan Koca duyurdu! Bugün başlıyor

Bakan Koca duyurdu! Bugün başlıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

Libya açıklarında en az 17 göçmen hayatını kaybetti

Libya açıklarında en az 17 göçmen hayatını kaybetti

'Melania Trump boşanmak istiyor'

'Melania Trump boşanmak istiyor'

Fransa Yunan donanmasının yenilenmesi için teklif sunacak!

Fransa Yunan donanmasının yenilenmesi için teklif sunacak!

ABD Başkanı Joe Biden sahiplendiği iki köpeği Beyaz Saray’a taşıdı

Joe Biden'ın köpekleri Beyaz Saray’a geldi!

Gemiye saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

Gemiye saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.