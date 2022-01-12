Kel kalmak sorun olmaktan çıkıyor! İşte doğal çaresi

Saç dökülmesi ve erken yaşta kel kalma korkusu erkeklerin en büyük korkulu rüyalarının başında geliyor. Kel kalma sorununa karşı en çok tercih edilen saç ektirme yöntemi konusunda dünyada öne çıkan ülkelerin başında geliyoruz. Kelleşme sorununa karşı saç ektirme yöntemine başvurmadan önce deneyebileceğini doğal bir yöntem var!

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI ÇAM TEREBENTİN YAĞI

Saç bakımı, saç dökülmesinin önlenmesi denildiğinde akla gelen ilk ürünlerden birisi olarak çam terebentin yağını da biraz daha detaylı inceleyelim.

Saç dökülmesine ne iyi gelir sorusunun en organik cevabı olan çam terebentin yağının faydalarını sizler için sıraladık.

Terebentin, içinde bulunan maddeler ve özelliğine göre çok çeşitli hastalıkların tedavisine yardımcı olarak kullanılır. Çam terebentin ya da diğer adıyla çam yağı olarak adlandırılan bu ürün çam ağacının reçinesinden elde edilen yağdır.

Çam terebentin yağını saç bakımında kullananlar saçlarının daha hızlı uzadığını ve saçların daha parlak göründüğünü söylüyorlar.

Saç bakım uzmanları tarafından da keşfedilen bu içerik çam terebentin şampuanları olarak karşımıza çıkıyor.

Kafa derisine sürüldüğünde saç köklerini besleyen çam terebentin yağı, saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini, canlanmasını sağlar. Çoğunlukla saçların dökülmesinden ya da geç uzamasından şikayetçi olan kişilerin çam terebentin yağından faydalanması önerilir.

ÇAM TEREBENTİN YAĞININ KULLANIMI

Çam terebentin yağı çok güçlü bir içeriğe sahip olduğu için saç bakımında kullanılacaksa direk olarak saf halde saç derisine sürülmesi önerilmez. Bu sebeple çam terebentin yağının saç bakımı için şampuanın içine damlatılarak şampuanla karıştırılıp kullanılması gerekir. Bunun için de 200 mililitre şampuanın içine yaklaşık olarak 20- 25 damla çam terebentin yağı damlatılması yeterli olur.

SAKALLAR İÇİN DE ETKİLİ

Çam terebentin sakal dökülmesinde ve seyrelmesinde etkilidir. Çam terebentin ve badem yağı ile bir karışım yaparak sakalınıza uygulayabilirsiniz. Kıl köklerini güçlendirecek ve dökülmeyi önleyecektir.

SOLUNUM YOLU TIKANIKLIKLARI

Çam terebentin yağı, özellikle kışın enfeksiyon olan, sık sık tıkanan solunum yolları organları için çok faydalıdır ve bir açıcı görevi görür. Çam terebentin yağı, bu etkileri dolayısıyla da çeşitli öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının yapımında kullanılmaktadır.

Solunum yollarındaki tıkanıklıkların açılmasına yardımcı olan çam terebentin yağı aynı zamanda balgam varsa onun atılmasında da oldukça etkilidir.

STRESTEN UZAKLAŞTIRIR

Ferahlatıcı ve sakinleştirici kokusu ile, stresli günlerde duş alırken banyo suyuna katabilirsiniz. Havayla temas eden çam terebentin yağı etrafa yayılarak stresinizi yok edecektir.

CİLT BAKIMI

Cilt maskelerinde kullandığınızda, kırışıklık önleyici rolünü görebilirsiniz. Özellikle dudak ve göz kenarlarında oluşacak kırışıklıkları çam terebentin yağı ile önleyebilirsiniz.



