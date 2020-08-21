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  4. Kelebeklerin 'ölüm dansı'! Karanlık sokakları beyaza bürüdüler

Kelebeklerin 'ölüm dansı'! Karanlık sokakları beyaza bürüdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2020 10:53 | Son Güncelleme

Erzurum'da sokak aydınlatma direklerindeki ışıkların etrafını saran kelebekler, dakikalarca uçtuktan sonra hayata veda ederek asfalt üzerinde beyaz bir örtü oluşturdu.İşte 'kelebeklerin 'ölüm dansı'nın sokakları beyaza bürüdüğü o anlar...

Erzurum’un Horasan ilçesinde gece saatlerinde sokak aydınlatma direklerini saran kelebekler vatandaşların tabiriyle ‘ölüm danslarını’ yapmaya başladı. Kar yağar gibi bir görüntü sergileyen kelebekler, bir süre uçtuktan sonra öldü. Son uçuşlarını gerçekleştiren kelebeklerin yere düşmesiyle kaldırımlar adeta beyaz bir örtüye büründü ve ilginç görüntüler oluştu.
Kelebekler larva bırakma döneminde çiftleştikten sonra son uçuşlarını yapıyor. Görsel şölene dönüşen olayda larvalarını bırakan kelebekler, son uçuşlarının ardından ölüyor. İHA

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