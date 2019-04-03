Kemal Kılıçdaroğlu'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul halkının tercihini yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum" dedi.

İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 3 Nisan 2019



