HABER

Kemal Kılıçdaroğlu'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı!

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 15:00 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden Ekrem İmamoğlu ve oy sayım sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul halkının tercihini yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum" dedi.


Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz
Meryem öğretmen köyüne muhtar olduMeryem öğretmen köyüne muhtar oldu
Oy kullanmaya gittiler, sandık başkanı olduklarını öğrendilerOy kullanmaya gittiler, sandık başkanı olduklarını öğrendiler
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu yerel seçim 2019 seçim sonuçları CHP istanbul

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

Diğer Haberler
İstanbul'da 17 ilçede oylar sayılıyor

İstanbul'da 17 ilçede oylar sayılıyor

Sarıyer'deki geçersiz oylar yeniden sayılacak

İstanbul'da bir ilçede daha karar verildi

Makam koltuğunu kaldırıp tahta sandalyeye oturdu

Makam koltuğunu kaldırıp tahta sandalyeye oturdu

Meryem öğretmen köyüne muhtar oldu

Meryem öğretmen köyüne muhtar oldu

Oy kullanmaya gittiler, HDP'den sandık başkanı olduklarını öğrendiler

Oy kullanmaya gittiler, sandık başkanı olduklarını öğrendiler

Ali Şeker 'Anlık YSK bilgisi' deyip İmamoğlu ve Yıldırım'ın son oy sayılarını paylaştı!

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.