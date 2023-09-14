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Kemal Kılıçdaroğlu için 'siyasi yasak' tehlikesi! Dokunulmazlığı olmadığı için...

14.09.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan dava açılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, milletvekili dokunulmazlığı olmadığı gerekçesiyle duruşmaya çağrı kağıdı gönderildiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ceza alması durumunda siyasi yasak verilebileceği öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu için 'siyasi yasak' tehlikesi! Dokunulmazlığı olmadığı için...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 9 yıl önce Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle 2016 yılında dava açıldı.

Seçimlerde milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu'na, davanın açıldığı İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesince "sanık" sıfatıyla tebligat gönderilerek duruşmaya çağrıldı.

İlk duruşma, 7 Mart 2024'te görülecek. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması için Ankara'ya talimat yazıldı. Kılıçdaroğlu'nun ceza alması durumunda siyasi yasak verilebileceği öğrenildi.

DHA

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