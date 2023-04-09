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Kemal Kılıçdaroğlu ile seccade üzerinde fotoğraf çekilmişlerdi! O isimler milletvekili adayı olmadı

09.04.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile seccade üzerinde fotoğraf çekilen isimlerin milletvekili aday listelerine giremediğini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile seccade üzerinde fotoğraf çekilmişlerdi! O isimler milletvekili adayı olmadı

Siyaset gündeminde liste hareketliliği sürüyor. Seçime sayılı günler kala siyasi partilerde ise hummalı çalışmalar devam ediyor. Son olarak Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden gündem olan bir paylaşımda bulundu.

Saymaz, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile seccade üzerinde fotoğraf çekilen isimlerin milletvekili aday listelerine giremediğini açıkladı.

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Milletvekili aday adayı Ali Acar o anlarla ilgili "Otantik bir görünüm vardı. Seccade değil de, antika kilim gibi düşündüm" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu seccade aday

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