Kemal Kılıçdaroğlu ile seccade üzerinde fotoğraf çekilmişlerdi! O isimler milletvekili adayı olmadı

Siyaset gündeminde liste hareketliliği sürüyor. Seçime sayılı günler kala siyasi partilerde ise hummalı çalışmalar devam ediyor. Son olarak Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden gündem olan bir paylaşımda bulundu.

Saymaz, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile seccade üzerinde fotoğraf çekilen isimlerin milletvekili aday listelerine giremediğini açıkladı.

Milletvekili aday adayı Ali Acar o anlarla ilgili "Otantik bir görünüm vardı. Seccade değil de, antika kilim gibi düşündüm" ifadelerini kullanmıştı.

