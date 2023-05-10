Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10. 'Bay Kemal'in Tahtası' videosu! 'Ülkemizin uzun zamandır unuttuğu bir kelime' deyip anlattı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde seçmenlerine videolu mesajlarıyla seslenmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli videolarının 10.'sunu yayınladı.

Vizyon kelimesine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili halkım, size çalışma tahtamın önünden projelerimizi, yapacağımız yatırımları anlattım. Bugün ise vizyon konuşmamız lazım. Ülkemizin uzun zamandır unuttuğu bir kelime. Dünya değişiyor, ekonomik sistemler dönüşüyor. Yapay zeka ve robotlaşma, çoğu sektörde iş gücünü azaltacak gibi görünüyor. Ama buna karşın yine yapay zeka etrafında yepyeni iş alanları ve meslek kolları doğuyor. Dünya ile rekabet etmek için ekonomimizi temelden dönüştürmemiz gerekiyor.

'DÜŞÜK ÜCRET ÇİLESİ BİTECEK'

Yenilenebilir enerji ve internetle yeni bir devrimin ortasındayız. Türkiye'yi yeni sanayi devriminin tam merkezinde konumlandırmamız gerekiyor. Türkiye'nin endüstriyel dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Yeni sanayi devriminin altyapısını kuracağız. Çip üreteceğiz. Yenilenebilir enerjiye geçiş hareketini başlatacağız. Güneş ve rüzgar santralleri sayesinde enerji ithalat faturamızı önce azaltacağız sonra ortadan kaldıracağız. Akdeniz ülkelerine liderlik edeceğiz. Türkiye'yi fosil yakıt uygarlığından yenilenebilir enerji toplumuna dönüştüreceğiz. Düşük ücret çilesi bitecek. Her alanda inovasyona öncülük edecek yüksek yetenek inşasına odaklanacağız. Depreme direnişli kentler inşa edeceğiz. Dünyanın ucuz iş deposu olmayacağız. Dünyayla rekabet eder hale geleceğiz."

Bay Kemal'in Tahtası-10



Biz Türk devletini yönetmeye her şeyimizle hazırlandık. Onlar tüm enerjilerini kavga ve iftiraya harcadılar, biz geleceği çalıştık. Türkiye'yi dünya ligine taşımaya hazırız. Artık çalıştıklarımızı uygulama zamanı.



Bu sefer Vizyon sıçramamızı anlattım. pic.twitter.com/gGuh1Jy4X0 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 10, 2023



