HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10. 'Bay Kemal'in Tahtası' videosu! 'Ülkemizin uzun zamandır unuttuğu bir kelime' deyip anlattı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10. 'Bay Kemal'in Tahtası' videosu! 'Ülkemizin uzun zamandır unuttuğu bir kelime' deyip anlattı

10.05.2023 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal’in Tahtası' isimli video paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son paylaşımında vizyon kelimesine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin uzun zamandır unuttuğu bir kelime. Dünya değişiyor, ekonomik sistemler dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10. 'Bay Kemal'in Tahtası' videosu! 'Ülkemizin uzun zamandır unuttuğu bir kelime' deyip anlattı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde seçmenlerine videolu mesajlarıyla seslenmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli videolarının 10.'sunu yayınladı.

Vizyon kelimesine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili halkım, size çalışma tahtamın önünden projelerimizi, yapacağımız yatırımları anlattım. Bugün ise vizyon konuşmamız lazım. Ülkemizin uzun zamandır unuttuğu bir kelime. Dünya değişiyor, ekonomik sistemler dönüşüyor. Yapay zeka ve robotlaşma, çoğu sektörde iş gücünü azaltacak gibi görünüyor. Ama buna karşın yine yapay zeka etrafında yepyeni iş alanları ve meslek kolları doğuyor. Dünya ile rekabet etmek için ekonomimizi temelden dönüştürmemiz gerekiyor.

Screenshot_13

'DÜŞÜK ÜCRET ÇİLESİ BİTECEK'

Yenilenebilir enerji ve internetle yeni bir devrimin ortasındayız. Türkiye'yi yeni sanayi devriminin tam merkezinde konumlandırmamız gerekiyor. Türkiye'nin endüstriyel dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Yeni sanayi devriminin altyapısını kuracağız. Çip üreteceğiz. Yenilenebilir enerjiye geçiş hareketini başlatacağız. Güneş ve rüzgar santralleri sayesinde enerji ithalat faturamızı önce azaltacağız sonra ortadan kaldıracağız. Akdeniz ülkelerine liderlik edeceğiz. Türkiye'yi fosil yakıt uygarlığından yenilenebilir enerji toplumuna dönüştüreceğiz. Düşük ücret çilesi bitecek. Her alanda inovasyona öncülük edecek yüksek yetenek inşasına odaklanacağız. Depreme direnişli kentler inşa edeceğiz. Dünyanın ucuz iş deposu olmayacağız. Dünyayla rekabet eder hale geleceğiz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mitinglerini iptal etmişti! Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? Partisinden beklenen açıklama geldiMitinglerini iptal etmişti! Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? Partisinden beklenen açıklama geldi
Deprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenlemeDeprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenleme
İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltındaİzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili kritik hamle!

Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili kritik hamle!

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı

Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı

Bakan Soylu konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki gösterdi

Bakan Soylu konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki gösterdi

Bu anı 30 yıldır bekliyorlardı! 'Tarihi bir gün...'

Bu anı 30 yıldır bekliyorlardı! 'Tarihi bir gün...'

İlginizi Çekebilir

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.