Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk'ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk’ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. #19Mayıs kutlu olsun! ???????? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 18, 2023



