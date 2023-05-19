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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

19.05.2023 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk'ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.


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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kemal Kılıçdaroğlu

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