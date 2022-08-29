HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Bir dehanın askeri zaferi olmasının ötesinde...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Bir dehanın askeri zaferi olmasının ötesinde...

29.08.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "30 Ağustos, bir dehanın askeri zaferi olmasının da ötesinde, milletimizin hürriyete, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de millet egemenliğine bağlılığının en büyük nişanesidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu kutlu mirasın bugünkü temsilcileri olarak, milletimiz için mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Bir dehanın askeri zaferi olmasının ötesinde...

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Taarruz planını 26 Ağustos 1922 Cumartesi günü devreye soktuğunu hatırlattığı mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Hürriyete yürekten bağlı milletimizin çelik iradesi, düşman ordularını tarihi bir mağlubiyete uğratmıştı. Ülkesini ve milletini esaretten kurtarmış bir kahraman olarak Ankara'ya dönen Büyük Önder, gençlik yıllarından itibaren kurduğu Cumhuriyet düşünü hayata geçirmek için, bu büyük zaferin hemen ardından işe koyulmuş ve bu düşü 'Barışın tatlı güneşi...' olarak tarif etmişti. Bilinmelidir ki 30 Ağustos, bir dehanın askeri zaferi olmasının da ötesinde, milletimizin hürriyete, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de millet egemenliğine bağlılığının en büyük nişanesidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu kutlu mirasın bugünkü temsilcileri olarak, milletimiz için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadele, o gün temelleri atılan Cumhuriyetimizi, demokrasi ile taçlandırıncaya kadar sürecek. Söz veriyoruz: Güzel ülkemiz 'Barışın tatlı güneşi' ile aydınlanacak! Bu duygu ve düşüncelerle, büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan, Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımız ile terörle mücadelede şehit düşen vatan evlatlarını rahmetle anıyor; gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun"

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar kimdir? Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar kimdir?
İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi
10 ev yangında kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizce izlediler... 'Hiçbir şeyimi kurtaramadım'10 ev yangında kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizce izlediler... 'Hiçbir şeyimi kurtaramadım'
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden tek kelime söylemeden ayrıldı

Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden tek kelime söylemeden ayrıldı

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Berk Acar görevine başladı! Bir ilk

Berk Acar görevine başladı! Bir ilk

İlginizi Çekebilir

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.