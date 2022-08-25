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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye dikkat çeken sözler: 'Gece gece panikle bana yazmışsınız...'

25.08.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin icralık borçlara devlet desteği açıklaması sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım..." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye dikkat çeken sözler: 'Gece gece panikle bana yazmışsınız...'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorununa yönelik hazırlanan iki ekonomi paketinde 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcunun tasfiye edileceğini açıkladı.

Bakan Nebati'nin açıklamasına göre, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Bakan Nebati'nin açıkladığı paket sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım..."

"SAKIN ÖDEMEYİN" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin uyguladığı faiz politikalarının sonuçlarını anlattığı bir video paylaşım yapmıştı. Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, bu borçlar nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler. Tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ben. Ödemeyin" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Nureddin Nebati icra borç
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