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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Can Akın Çağlar ile ilgili açıklama! Can Akın Çağlar kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 17:41 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Can Akın Çağlar'ın İBB Genel Sekreterliği'ne getirilmesiyle ilgili olarak "Geçiniz o tartışmaları. Belediye başkanımız çalışıyor, üretiyor. Biz bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem beyle de gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çoklu baro düzenlemesiyle ilgili olarak "Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız." derken Can Akın Çağlar'ın İBB Genel Sekreterliği'ne getirilmesiyle ilgili de açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bütün belediye başkanları özveriyle çalıştılar. Belediye çalışanlarına da yürekten teşekkür ederim. Sorunlar var, aşılması gerekiyor. Hiçbir belediye başkanı önüne çıkan engelden ötürü şikayet etmedi. Koşullar ne olursa olsun sorunu çözeceksiniz demiştim. Onlar da ellerinden geleni yaptılar.

ÇOKLU BARO DÜZENLEMESİ

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Buna izin verenlerin tarihsel sorumluluğu vardır. Vicdanı olan herkesin el kaldırmaması lazım.

İBB GENEL SEKRETERLİĞİ'NE CAN AKIN ÇAĞLAR'IN GETRİLMESİ

Geçiniz o tartışmaları. Belediye başkanımız çalışıyor, üretiyor. Biz bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem beyle de gurur duyuyoruz."

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CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR?

1962’de Sivas’ta doğan Çağlar, lise ve üniversite eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitesinin Bankacılık bölümünde iki yıllık yüksek lisans programına katıldı.

Profesyonel yaşamına, 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda (bugünkü BDDK) Bankalar Yeminli Murakıbı olarak başladı. Kamuda görev yaptığı 10 yıl boyunca Türkiye’de faaliyette bulunan hemen hemen tüm bankalar ve diğer finansal kuruluşlarda denetim görevini üstlendi.

1995-1997 yılları arasında ABD’de Boston Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında master yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek Kariyerine Egebank AŞ’de Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ege Yatırım AŞ’de Genel Müdür olarak devam etti.

1998 yılında önceki adı Faisal Finans olan Ülker Grubun’un satın almAsından sonra Family Finans (bugünkü adı Türkiye Finans) katılım bankasında 2003 yılına kadar Genel Müdürlük yaptı.

2003 yılında tekrar kamuya dönerek 2011 yılına kadar 8,5 yıl boyunca T.C. Bankası’nda Genel Müdürlük görevini üstlendi. Bu süre zarfında gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki Ziraat Bankası’nın 20’den fazla finansal iştiraklerinde değişik sürelerle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İBB ataması öncesi son görevi Eureko Sigorta AŞ YK Başkanvekilliği olan Çağlar, evli ve üç çocuk babasıdır.

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