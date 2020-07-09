Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Can Akın Çağlar ile ilgili açıklama! Can Akın Çağlar kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çoklu baro düzenlemesiyle ilgili olarak "Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız." derken Can Akın Çağlar'ın İBB Genel Sekreterliği'ne getirilmesiyle ilgili de açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bütün belediye başkanları özveriyle çalıştılar. Belediye çalışanlarına da yürekten teşekkür ederim. Sorunlar var, aşılması gerekiyor. Hiçbir belediye başkanı önüne çıkan engelden ötürü şikayet etmedi. Koşullar ne olursa olsun sorunu çözeceksiniz demiştim. Onlar da ellerinden geleni yaptılar.

ÇOKLU BARO DÜZENLEMESİ

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Buna izin verenlerin tarihsel sorumluluğu vardır. Vicdanı olan herkesin el kaldırmaması lazım.

İBB GENEL SEKRETERLİĞİ'NE CAN AKIN ÇAĞLAR'IN GETRİLMESİ

Geçiniz o tartışmaları. Belediye başkanımız çalışıyor, üretiyor. Biz bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem beyle de gurur duyuyoruz."