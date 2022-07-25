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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert çıkış! 'Hepinizin canı cehenneme'

25.07.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şengül Hablemitoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pirüpak bir ülke bırakacağım gençlere. Mirasım bu olacak." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert çıkış! 'Hepinizin canı cehenneme'

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastinin firari şüphelilerinden emekli albay Levent Göktaş‘ın sosyal medyada gündem olmasının ardından, Necip Hablemitoğlu'nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Hablemitoğlu paylaşımında, "Leş pazarlıklar dönüyor belli ki, leş adamların elinde oyuncak olmuş memleket" dedi.

"HEPİNİZİN CANI CEHENNEME"

Şengül Hablemitoğlu’nun bu paylaşımını alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da bir paylaşım geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu paylaşımında "Mafyalar, yolsuzlar, 5'li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pirüpak bir ülke bırakacağım gençlere. Mirasım bu olacak." ifadelerine yer verdi.

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sosyal medya Kemal Kılıçdaroğlu
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