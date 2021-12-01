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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Tamam anladık, gaz yağı alamadık

01.12.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin son dönemdeki grup toplantılarına kendisiyle ilgili videolarla başlamasına sosyal medyadan cevap verdi. Kılıçdaroğlu tweetinde, "Her toplantısına 'Bay Kemal' videosu ile başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık" sözlerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Tamam anladık, gaz yağı alamadık

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen her grup konuşmasında kendisiyle ilgili bir videoya yer vermesine Twitter hesabından cevap verdi.

''ANLADIK, GAZ YAĞI ALAMADIK''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda kendisiyle ilgili yine video izletmesi üzerine, “Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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