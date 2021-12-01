Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Tamam anladık, gaz yağı alamadık

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen her grup konuşmasında kendisiyle ilgili bir videoya yer vermesine Twitter hesabından cevap verdi.

''ANLADIK, GAZ YAĞI ALAMADIK''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda kendisiyle ilgili yine video izletmesi üzerine, “Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık.” dedi.

“Oynat Uğurcuğum” Erdoğan, her toplantısına “Bay Kemal” videosu ile başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 1, 2021



