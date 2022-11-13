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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere seçim uyarısı! 'Bir yolunu ve yöntemini bulacaksınız'

13.11.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Okulu 50. Gençlik Kampı'nda konuştu. Seçimlerin belki üniversitelerin açık olduğu bir dönemde olacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Öğrencilerin ikametlerinin bulunduğu yer ile öğrenim gördükleri kentler arasında fark olabilir. Orada size (CHP'li gençlere) daha büyük bir görev düşüyor. O gençlerin sandığa gidip oy kullanmalarını sağlamanın yolunu ve yöntemini bulacaksınız. Gerekirse biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seferber olacağız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere seçim uyarısı! 'Bir yolunu ve yöntemini bulacaksınız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği "CHP Parti Okulu 50. Gençlik Kampı Sosyal Demokrat Politikalar Eğitimi"nde yaptığı konuşmada, ülkenin geleceğini gençlerin belirleyeceğini söyledi.

CHP'li olmanın kolay olmadığını hem Türkiye'nin hem de CHP tarihinin iyi bilinmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, ülkesinin ve partisinin tarihini bilmeyenlerin iyi siyaset yapamayacağını dile getirdi.

Geleceği inşa edebilmek için geçmişteki hataların bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığına dikkati çekti.

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'YÜZ YILDIR CUMHURİYET HALK PARTİSİ NİÇİN AYAKTA?'

Bu topraklarda verilen Milli Mücadele'nin bütün mazlum milletlere örnek olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sadece kendi insanımıza değil, mazlum milletlerin de tarihine örnek olan bir partiyiz, böyle bir gelenekten geliyoruz. Dünyanın en eski, en köklü partilerinden birisiyiz. Siyasi partilerin tarihine baktığınızda yüzlerce partinin kurulduğunu ama bu partilerin çoğunun bugün hayatta olmadığını görürsünüz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse 100 yıldır ayakta. Dünyanın en eski, en köklü partilerinden birisidir. Soru şu: Yüz yıldır Cumhuriyet Halk Partisi niçin ayakta? Yanıtı da çok basit. Çünkü bu partiyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize çağdaş uygarlığı yakalama ve onu aşma görevi verdi. Çağdaş uygarlığı yakalamak bilimle olur, bilgiyle olur, birikimle olur. Sosyal devlet anlayışının ne olduğunu bilmekle olur."

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"Yüksek yetenek inşası" ifadesinin altını çizen Kılıçdaroğlu, her toplumun yüzde 1,5-2 oranında üstün zekalı insanlardan oluştuğunu, üstün zekalıların iyi bir eğitimden geçirilmesinin, ülkenin geleceğine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Dünyada ülkeler arasında yüksek yetenek inşası kavgası bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ABD ile Çin arasındaki mücadelenin de yüksek yetenek inşası yarışı olduğuna işaret etti.

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'SEÇİMLER BELKİ ÜNİVERSİTELERİN AÇIK OLDUĞU BİR DÖNEMDE OLACAK'

Gençlere "Sandığa gidin" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Herkesin kararlılıkla sandığa gitmesini isteyeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam 6-6,5 milyon genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Olağanüstü bir şey. Geçmiş seçimlerde herkes aynı partiye oy verse dahi 6-6,5 milyon genç ilk kez sandığa gidip demokrasiden yana oy kullandığında Türkiye'nin tarihini değiştirecek." değerlendirmesini yaptı.

Gençlerin otoriter yönetimi demokratik yöntemlerle sandığa giderek değiştireceğine inandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Dünya siyaset tarihi, Türkiye Cumhuriyeti gençlerinin, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdiklerini görecek ve tarih bunu yazacaktır." dedi.

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Gençlerin kullanacakları oyların "altın değerinde" olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Seçimler belki üniversitelerin açık olduğu bir dönemde olacak. Dolayısıyla öğrencilerin ikametlerinin bulunduğu yer ile öğrenim gördükleri kentler arasında fark olabilir. Orada size daha büyük bir görev düşüyor. O gençlerin sandığa gidip oy kullanmalarını sağlamanın yolunu ve yöntemini bulacaksınız. Gerekirse biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seferber olacağız. Ya kayıtları aldıracağız sandığa götüreceğiz veya göndereceğiz gidip oy kullanacaklar. Sorumluluk sıradan bir şey değildir, sorumluluğu kabul etmek de sıradan bir şey değildir." diye konuştu.

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'BİZİM SİYASET ALANIMIZ...'

Kılıçdaroğlu, inanç, kimlik ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılamayacağını belirterek, "Bizim siyaset alanımız Türkiye'yi büyütmek. Siyaset alanımız hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa etmek. Siyaset alanımız sosyal devleti, sosyal demokrasiyi inşa etmek. Siyaset alanımız düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldırmak. Siyaset alanımız hapishanelerde haksız yere çürüyen insanların özgürlüğünü sağlamak için yola çıkmak. Siyaset alanımız demokrasiyi yeniden inşa etmek. Siyaset alanımız devlette liyakati sağlamak. Siyaset alanımız yargının bağımsız olmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

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Kılıçdaroğlu, 6 lider ile demokrasiyi inşa etmek için mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'nın da selamlama konuşması yaptığı program, 16 Kasım'da sona erecek.

AA

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seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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