Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya çağrı: İsmini açıkla

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sedat Peker’in iddiaları ve Süleyman Soylu'nun açıklamaları Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. 10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasını da gündeme getiren CHP lideri, "İçişleri Bakanı açıklama yapıyor devletin televizyonunda. 'Siyasetçiyi keklemişler. Ben ne yapayım. Ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun' diyor. Araştırılsın dedik, buna da hayır dediler. TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdik. TBMM'nin onurunu, saygınlığını koruma görevi vardır. Sizi de mi birileri kekliyor? Birileri size de mi avantaj sağlıyor? Meclis Başkanı'nın aciz olmaması lazım. Sessiz olma hakkı yoktur. Kim 10 bin dolar rüşvet alıyorsa açıklamak zorundadır. Eğer bir siyasetçi 10 bin dolar rüşvet alıyorsa adını ver. Memlekette savcı mı kaldı? Hepsi sağır, kör ve dilsiz. Bir yerden talimat bekliyorlar" ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulunan CHP lideri, "Meclis Başkanı protokolde iki numaralı adam. Sadece Meclis'in değil Türkiye'nin itibarını korumak zorundadır. Kim bu 10 bin dolar alan siyasetçi? Mafyadan, yeraltı çetelerinden alıyorlar. Böyle bir rezaleti Türkiye yaşamadı. Hırsızlığın ayyuka çıktığı, rüşvetin sıradanlaştığı dönemi yaşıyoruz. Eski Bizans entrikalarını yaşıyoruz. Tam bir rezalet" dedi.

SEDAT PEKER'İN AÇIKLAMALARI Suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir yeraltı çetesi lideri dikkatle dinleniyorsa orada sorun vardır. İktidarda sorun var demektir. Mafya ile siyasetçi el ele kol kola yürürse, kaybeden Türkiye'nin itibarıdır. Tüm dünya bizimle dalga geçiyor. Bunlarda Allah korkusu da yoktur. Para için yapmayacakları hiçbir şeyleri yoktur, para için satmayacakları hiçbir şeyleri yoktur" dedi. Uyuşturucu iddiaları için bir Cumhuriyet Savcısının dava açamadığına işaret eden CHP lideri, "İktidar tarafından el üstünde tutuluyorsun. Neden, kekliyorlar; para veriyorlar" dedi. ERDOĞAN'IN KONUŞMAMASINA DİKKAT ÇEKTİ Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmamasına dikkat çekerek, "Memleket yangın yeri, saraya bakın sanki hiçbir şey yok. Ağzını açıp tek laf etmiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Konuşursam benim sırlarım da açığa çıkar mı çıkmaz mı?" dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu memlekette Türkiye Barolar Birliği vardı değil mi? Savunmayı temsil ediyor değil mi? Nerede? 128 milyar dolar gibi o da arazi. Eğer Erdoğan her şeyin sorumlusu benim diyorsa, Türkiye'yi mafyaya teslim eden de Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için artık bir milli güvenlik sorunudur."