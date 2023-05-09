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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: İlk turda bitirelim

09.05.2023 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "İlk turda bitirelim" notuyla yeni bir video paylaştı. İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı o video...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: İlk turda bitirelim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videolara bir yenisini daha ekledi.

Twitter hesabından, "İlk turda bitirelim" notuyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir an gelir ki, durmanın verdiği acı, devam etmenin verdiği acıyı geçer. İşte o anda önünüzde bir eşik belirir. Yavaş yavaş geriye dönmekte olan şeyin yaşama sevinciniz olduğunu ve tekrar derin, özgürce nefes almanın mümkün olduğunu anlarsınız. Bu eşiğin üstesinden sadece sevgi ve şefkatle geçebilirsiniz. Akabinde derin bir şifa sürecine girersiniz. Bu şifa süreci tamamlandığında berrak, tertemiz, mutlu bir hayat önünüze serilir. Ama unutmamak gerekir ki, o eşik öncesi olabilecek korkunç olaylar, maalesef sonra yaşanacak olan şifa sürecini de uzatır. Her gün görüyoruz ki karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar. Biz mutlaka kazanacağız da, sonrasındaki şifa sürecimiz uzamasın, yıllar almasın diyorsanız ilk turda bu eşiği geçmek zorundayız."

İşte Kılıçdaroğlu'nun o videosu:


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