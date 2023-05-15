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Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketinde dikkat çeken sonuç! Tunceli’nin tek milletvekili Yeşil Sol Parti’den

15.05.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs genel seçimlerinde CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Tunceli'de tek milletvekilliğini Yeşil Yol Partisi adayı olan Ayten Kordu (52) kazandı. İşte detaylar...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketinde dikkat çeken sonuç! Tunceli’nin tek milletvekili Yeşil Sol Parti’den

Tunceli’de, bir önceki seçimde 2 olan milletvekili sayısı, nüfustaki azalma nedeniyle 1’e düştü. CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 80,26 oranında oy çıkan kentte, 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde ise en fazla oyu İl Seçim Kurulu’ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 43.09 oranla Yeşil Sol Parti aldı. Bu sonuçlara göre Yeşil Sol Parti adayı Ayten Kordu milletvekili oldu.

AYTEN KORDU KİMDİR?

Erzincan doğumlu, sosyoloji mezunu Ayten Kordu, 2003’te Gökkuşağı Kadın Derneği’nin 8 yıl boyunca içerisinde bulunup, çalışmalar yürüttü ve 2 dönem de başkanlığını yaptı. Kordu, 2015’te Tunceli Belediyesi’nde, Kadın Politikalar Müdürü olarak görev yaptı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Tunceli Kemal Kılıçdaroğlu

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