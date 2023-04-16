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Kemal Kılıçdaroğlu, Özal dönemini örnek göstererek açıkladı: Devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazım

16.04.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekanı'nın açılışında konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Özal başbakanlığı döneminde Türkiye'yi içine girdiği krizden süratli bir şekilde, sağlıklı kararlar alarak çıkarmasını bildi ve bunu yaptı" dedi. Belirli periyotlarla Türkiye'nin krize girmesinin doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazım" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özal dönemini örnek göstererek açıkladı: Devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazım

İstanbul Büyükşehir Belediyesince, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 30. yılı nedeniyle düzenlenen anma programında, Topkapı'daki Anıt Mezar'ın yanındaki "8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekanı"nın açılışı yapıldı. Törende Özal'ın eşi Semra Özal ve çocukları Ahmet, Zeynep ve Efe Özal taziyeleri kabul etti. Program Turgut Özal'ın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşu ile başladı. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birden fazla özelliği bulunan Özal'ın uzun yıllar devlette çalıştığını ve devleti iyi bildiğini söyledi.

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"RAHMETLİ ÖZAL BAŞBAKANLIĞI DÖNEMİNDE..."

Devletin sorunlarını bütün ayrıntılarına kadar özümsemenin yönetim açısından ne kadar önemli olduğunu Özal'ın döneminde gördüklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Devleti tanımak farklı bir şeydir. Devleti ayrı bir yere koymak, siyasi partiyi ayrı yere koymak gibi bir özelliği vardı rahmetli Özal'ın. Devlete ve devletin kurumlarına her zaman, her ortamda saygı gösteren bir kişiydi." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, devleti tanımayanların sağlıklı yönetemeyeceğini de belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rahmetli Özal başbakanlığı döneminde Türkiye'yi içine girdiği krizden süratli bir şekilde, sağlıklı kararlar alarak çıkarmasını bildi ve bunu yaptı. Türkiye ekonomisiyle bir atılım sürecinin içine girdi. Buna ihtiyacımız var. Sürekli belirli periyotlarla Türkiye'nin krize girmesi doğru değil. Kurumların güçlü olması lazım. Devlette liyakat sisteminin olması lazım. Devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazım."

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Özal'ın bu ülke için önemli hizmetler yaptığını ve çok değerli bir devlet insanı olduğunu söyledi.

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Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle anı mekanının açılışı yapıldı. Liderler daha sonra mekanı gezdi, Özal'ın hayatının anlatıldığı belgeseli izledi.

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Programa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çok sayıda davetli de katıldı.

Bu arada törende, anı mekanı ziyareti için görevliler sadece aile üyelerinin, liderlerin ve basının içeri alınacağı anonsunu yaptı. Mekanın kapısında yığılma olunca korumalar kapıları kapattı. Özal'ın oğlu Efe Özal da bir süre içeri giremedi. Korumalar daha sonra kapıyı açarak Efe Özal'ı içeri aldı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Turgut Özal

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