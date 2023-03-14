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Kemal Kılıçdaroğlu Suriye sınırında '3 ülke de bunu bilsin' diyerek açıkladı: Cumhurbaşkanlığımızda...

14.03.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'daki Suriye sınırına gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki Suriyelileri en geç iki yıl içinde ülkelerine geri göndereceklerini duyuran Kılıçdaroğlu, "Bunu Suriye'nin de İran'ın da Afganistan'ın da bilmesini isterim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Suriye sınırında '3 ülke de bunu bilsin' diyerek açıkladı: Cumhurbaşkanlığımızda...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği ilerin başında olan Hatay'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Hatay'daki Suriye sınırına gelen Kılıçdaroğlu, Suriyeli mültecilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP liderinin açıklamaları şöyle;

"BUNU SURİYE'NİN DE İRAN'IN DA AFGANİSTAN'IN DA BİLMESİNİ İSTERİM"

"Buraya iki nedenle geldim. Arkamda gördüğümüz Suriye sınırı. Suriyeli kardeşlerimizi kendi vatanlarına en geç iki yıl içinde göndereceğiz. Aynı zamanda Türkiye'yi bu bölgenin lider ülkesi haline getireceğiz. Afganları da İran'a geri iade edeceğiz. Bunu Suriye'nin de İran'ın da Afganistan'ın da bilmesini isterim. Açık ve net söylüyoruz. Arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir yabancıya karşı önyargımız yok ama biz kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizin demokrasi yapısının değişmesini istemiyoruz.

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"TAM TERSİNİ YAPACAĞIZ, SINIR KAPISI BİZİM NAMUSUMUZ OLACAK"

İkinci konu; hudut çizgilerinin içinde kalan bizim egemenlik sınırlarımızdır. Egemenlik sınırlarımızı korumak namus borcumuzdur. Yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızı kesinlikle cumhurbaşkanlığımızda tam tersini yapacağız, sınır kapısı bizim namusumuz olacak.

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Bunun da herkes tarafından bilinmesini isterim."

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suriye Kemal Kılıçdaroğlu

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