Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! 19 kişi karantinada

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan Ayşe Şahin’in, yaklaşık 4 önce solunum sıkıntısı ve öksürük gibi şikayetlerle gittiği hastanede çekilen filmlerde akciğerinde leke görüntülendi. Bunun üzerine Ayşe Şahin’e hemen Covid-19 şüphesi ile test yapıldı. İlk tedavisinin ve yapılan korona virüs testinin ardından Ayşe Şahin, taburcu edilerek evine gönderildi.

DAMADI TATİLDE, OĞLU İSE KONTEYNERDE HABER ALDI

Bu esnada damadı ve yeğeni olan Muhsin Yıldız ile ailesi Mersin’e tatile gitti. 2 gün sonra telefon ile aranan Muhsin Yıldız’a, kayınvalidesine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve hemen ilçeye dönerek karantina altına alınması gerektiği söylendi. Bunun üzerine Muhsin Yıldız ve ailesi tatillerini yarım bırakarak, İslahiye’de bulunan evlerine geri döndü. Yıldız’ın yaşadığı dairenin kapısına filyasyon çalışmaları kapsamında yazı asılarak, karantina süreci başlatıldı.

Annesi Ayşe Şahin’in test sonucunun pozitif çıktığını köydeki evlere 25 kilometre uzaklıkta bulunan çiftlikte öğrenen Mehmet Ali Şahin ise çiftlikte bulunan konteynerde karantinaya alındı. Konteynerde yiyecek bir şeyi bulunmayan Mehmet Ali Şahin, karantina nedeniyle eşinden ve çocuklarından ayrı yaşamaya başladı.