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Kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurmuşlardı! HDP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: "Altılı masaya saygısızlık olur"

10.01.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerde altılı masanın aday olarak hangi ismi açıklayacağıyla ilgili gelişmeler takip edilirken CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adı son dönemde ön plana çıkıyor. Kendi adayını çıkaracağını duyuran HDP'den Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili bir açıklama geldi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili mesajında 'altılı masa'yı işaret etti.

Kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurmuşlardı! HDP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: "Altılı masaya saygısızlık olur"

Türkiye'nin gündeminde seçimler gün geçtikçe daha geniş yer tutuyor. Altılı masanın aday açıklaması için gözler ocak sonuna çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda HDP'nin nasıl bir tutum takınacağıyla ilgili HDP'den açıklama geldi.

"'ALTILI MASA'YA SAYGISIZLIK OLUR"

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"'Altılı masa’nın adayları hakkında konuşup, şu kişi aday olsun demeyi dışarıdan bir dayatma yapmayı siyasi saygı açısından da uygun görmeyiz. Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri. Bizim açımızdan net. Bunu her zaman söyleriz. Ama adaylığı konusunda bir şey söylememiz 'altılı masa’ya da saygısızlık olur. Bu konuda o yüzden dikkatli davranmaya özen gösteriyoruz."

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Kemal Kılıçdaroğlu hdp

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