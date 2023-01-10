Destekledikleri tek isim Mansur Yavaş! Yeni ittifaktaki son durumu açıkladı: "Kendi adayımızı çıkarıyoruz"

Türkiye son günlerde özellikle 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin öne çekilmesini konuşurken siyasi partiler de çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı uzun süredir adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dile getiriyor. Altılı masanın çalışmaları da yakından takip edilirken yeni ittifaklar gündemde. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın son açıklamasına göre çalışmaların sürdüğü ittifaktan bir aday çıkması bekleniyor.

GENEL BAŞKANLAR GÖRÜŞÜYOR

Özdağ, İstanbul'un Taksim ilçesinde gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında partisinin dahil olduğu ittifak çalışmasına değinen Özdağ, "Hem genel başkanlarla yaptığımız görüşmelerde hem de genel başkan yardımcılarımız dikkatle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

YENİ İTTİFAK KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK

Seçimlerde yarışacak tüm adaylar henüz netlik kazanmadı. Özdağ, bu konuyla ilgili "Seçimlerde kendi adayımızı çıkarıyoruz" açıklamasında bulundu.

SES GETİRECEK 'MANSUR YAVAŞ' ÇIKIŞI

Altılı masanın ve muhalefetin olası adayları için ismi zaman zaman gündeme gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş'la da ilgili Özdağ'ın mesajı dikkat çekti.

Özdağ, sadece Mansur Yavaş'ı desteklediklerini belirtti.