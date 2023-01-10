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  4. Destekledikleri tek isim Mansur Yavaş! Yeni ittifaktaki son durumu açıkladı: "Kendi adayımızı çıkarıyoruz"

Destekledikleri tek isim Mansur Yavaş! Yeni ittifaktaki son durumu açıkladı: "Kendi adayımızı çıkarıyoruz"

10.01.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yoğunlaştığı seçim gündeminde yeni ittifaklar da ortaya çıkıyor. HDP'nin öncülüğünde kurulan 'Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ardından Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yeni bir ittifak için Zafer Partisi, Doğru Parti, DSP ve Adalet Partisi ile görüştüklerini duyurmuştu. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan da süreçteki son duruma ilişkin açıklama geldi. Kendi adaylarını çıkaracaklarını belirten Özdağ, sadece Mansur Yavaş'ı desteklediklerini dile getirdi.

Destekledikleri tek isim Mansur Yavaş! Yeni ittifaktaki son durumu açıkladı: "Kendi adayımızı çıkarıyoruz"

Türkiye son günlerde özellikle 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin öne çekilmesini konuşurken siyasi partiler de çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı uzun süredir adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dile getiriyor. Altılı masanın çalışmaları da yakından takip edilirken yeni ittifaklar gündemde. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın son açıklamasına göre çalışmaların sürdüğü ittifaktan bir aday çıkması bekleniyor.

GENEL BAŞKANLAR GÖRÜŞÜYOR

Özdağ, İstanbul'un Taksim ilçesinde gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında partisinin dahil olduğu ittifak çalışmasına değinen Özdağ, "Hem genel başkanlarla yaptığımız görüşmelerde hem de genel başkan yardımcılarımız dikkatle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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YENİ İTTİFAK KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK

Seçimlerde yarışacak tüm adaylar henüz netlik kazanmadı. Özdağ, bu konuyla ilgili "Seçimlerde kendi adayımızı çıkarıyoruz" açıklamasında bulundu.

SES GETİRECEK 'MANSUR YAVAŞ' ÇIKIŞI

Altılı masanın ve muhalefetin olası adayları için ismi zaman zaman gündeme gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş'la da ilgili Özdağ'ın mesajı dikkat çekti.

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Özdağ, sadece Mansur Yavaş'ı desteklediklerini belirtti.

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Ümit Özdağ ittifak

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