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Kendi hazırladığı özel karışımı kullanıyor! 1 yıl önceden sıraya girenler var

09.06.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 40 yıldır hayvancılıkla uğraşan çiftlik sahibi Mehmet Körpe, kurbanlık hayvanlarını kendi hazırladığı özel karışım yemlerle besliyor. Yetiştirdiği hayvanların etlerinin lezzetini bilen vatandaşlar, kurbanlık satın almak için 1 yıl öncesinden sıraya giriyor. Körpe'nin yetiştirdiği kurbanlık fiyatları ise 30 bin liradan başlıyor 60 bin liraya kadar çıkıyor. Hisse bedelleri ise 3 bin 500 ila 8 bin lira arasında değişiyor. İşte detaylar!

Kendi hazırladığı özel karışımı kullanıyor! 1 yıl önceden sıraya girenler var

Babasından öğrendiği hayvancılığı devam ettiren Mehmet Körpe, 40 yıldır hayvancılıkla uğraşıyor. Her yıl 110 tane düve ve dana yetiştiren üretici, bu hayvanları kendi karışımı olan özel karışımla besliyor. İçine 5 çeşit yem ve çeşitli otları karıştırarak yem çıkartarak bu karışımla hayvanlarını besliyor.

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Hayvanlarını beslerken hiç bir masraftan kaçınmıyor bu sayede yetiştirdiği hayvanların etleri çok lezzetli bir hal alıyor. Bu hayvanların lezzetini bilen vatandaşlarda kurban bayramında kesmek için 1 yıl önceden sıraya giriyor. Elindeki hayvanların büyük çoğunluğunu ise kurban bayramı gelmeden satıyor.

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Bu yıl kurbanlık danaların fiyatları ise 30 bin liradan başlıyor 60 bin liraya kadar çıkıyor. Hisse bedelleri ise 3 bin 500 ila 8 bin lira arasında değişiyor.

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Bu işi 40 yıldır severek yaptığını ifade eden Mehmet Körpe, "Ben bu işi aşkla yapıyorum. Hayvanlarıma özenle bakıyorum. Onları kendim hazırladığım 5 çeşit yem ve çeşitli otları karıştırarak besliyorum. Hayvanlarımı özel yemlerle beslediğim için etleri çok lezzetli oluyor. Bu lezzeti bilenlerde 1 yıl önceden bize kurbanlık hayvanını ayırtıyor. Çok talep var elimizdeki hayvanların büyük çoğunluğunu sattık. Bu yıl büyükbaş hayvan fiyatları 30 ila 60 bin lira arasında değişiyor. Hisse bedeli ise 3 bin 500 ila 8 bin aralığında" dedi.

İHA

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Bursa
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