Kendi kanınızla tedavi olabilirsiniz! Mucize PRP tedavisi sayesinde...

PRP (platelet rich plasma), tedavisi kişiye kendi kanından elde edilen platelet adı verilen ve asıl amacı kanın pıhtılaşması olan hücrelerce zenginleştirilmiş plazmanın verilmesiyle gerçekleştiriliyor. Sivilce ve/veya yara izleri, lekeler, çatlaklar, saç dökülmesi veya saç ekimi sonrası, kırışıklık gibi pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. Amaç cildin yenilenmesi için gerekli olan büyüme faktörlerini içeren plateletlerin sorunlu bölgede artırılmasıdır.

NASIL HAZIRLANIR?

PRP tedavisi için kişinin kendi kanına ihtiyaç vardır. Kan tüplerde toplanır ve santrifüj edilerek platelet hücrelerince zengin plazma elde edilir.

PRP TEDAVİSİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Elde edilen plazma minik iğneler yardımıyla ciltteki sorunlu bölgelere enjekte edilir. Ya da başka uygulamalar yardımıyla açılan gözeneklerden direkt emilebileceğinden böyle uygulamalar sonrası direkt cilde sürülebilir.

PRP TEDAVİSİ KULLANILAN HASTALIKLAR VEYA DURUMLAR NELERDİR?

Yara iyileşmesini hızlandırdığından dolayı leke ve diyabet gibi nedenlerden dolayı oluşan yaraların tedavilerinde, tendon yaralanmaları, kireçlenme, ameliyat sonrası, diş tedavileri sonrası oluşan diş etinde yara tedavisi, çatlak görünümünün azaltılması, saç ekimi sonrası saçların güçlenmesi için, yaşlanma karşıtı kırışıkların azaltılması gibi hastalık ve durumlarda kullanılabilir.