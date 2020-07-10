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Kendi kanınızla tedavi olabilirsiniz! Mucize PRP tedavisi sayesinde...

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.07.2020 11:52 | Son Güncelleme

PRP, yani platelet hücrelerince zengin plazma son zamanlarda oldukça popüler uygulamadan biri. Çevrenizde ya da televizyonlarda sıklıkla bahsedilen bu uygulamayla alakalı merak edilenleri yazımızda inceledik. Siz de kafanızda soru işaretlerine sahipseniz yazımızı sonuna kadar okumanızı tavsiye ederiz.

Kendi kanınızla tedavi olabilirsiniz! Mucize PRP tedavisi sayesinde...

İçindekiler

  • NASIL HAZIRLANIR?
  • PRP TEDAVİSİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
  • PRP TEDAVİSİ KULLANILAN HASTALIKLAR VEYA DURUMLAR NELERDİR?
  • PRP TEDAVİSİ HERKESE UYGULANABİLİR Mİ?
  • PRP NE KADAR ARALIKLI YAPILIR? SONUÇLAR NE ZAMAN GÖRÜLMEYE BAŞLANIR?
  • PRP TEDAVİ UYGULAMASI NE KADAR SÜRER?
  • PRP TEDAVİSİ SIRASINDA VE SONRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

PRP (platelet rich plasma), tedavisi kişiye kendi kanından elde edilen platelet adı verilen ve asıl amacı kanın pıhtılaşması olan hücrelerce zenginleştirilmiş plazmanın verilmesiyle gerçekleştiriliyor. Sivilce ve/veya yara izleri, lekeler, çatlaklar, saç dökülmesi veya saç ekimi sonrası, kırışıklık gibi pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. Amaç cildin yenilenmesi için gerekli olan büyüme faktörlerini içeren plateletlerin sorunlu bölgede artırılmasıdır.

NASIL HAZIRLANIR?

PRP tedavisi için kişinin kendi kanına ihtiyaç vardır. Kan tüplerde toplanır ve santrifüj edilerek platelet hücrelerince zengin plazma elde edilir.

PRP TEDAVİSİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Elde edilen plazma minik iğneler yardımıyla ciltteki sorunlu bölgelere enjekte edilir. Ya da başka uygulamalar yardımıyla açılan gözeneklerden direkt emilebileceğinden böyle uygulamalar sonrası direkt cilde sürülebilir.

PRP TEDAVİSİ KULLANILAN HASTALIKLAR VEYA DURUMLAR NELERDİR?

Yara iyileşmesini hızlandırdığından dolayı leke ve diyabet gibi nedenlerden dolayı oluşan yaraların tedavilerinde, tendon yaralanmaları, kireçlenme, ameliyat sonrası, diş tedavileri sonrası oluşan diş etinde yara tedavisi, çatlak görünümünün azaltılması, saç ekimi sonrası saçların güçlenmesi için, yaşlanma karşıtı kırışıkların azaltılması gibi hastalık ve durumlarda kullanılabilir.

PRP TEDAVİSİ HERKESE UYGULANABİLİR Mİ?

Ailesinde kanser geçirmiş bireyler bulunan kişiler, kan hastalığına sahip olanlar, kan sulandırıcı kullananlar, hamile ve emziren kadınlara ve uygulama yapılacak bölgede enfeksiyon ya da iltihap bulunan hastalara uygulanması sakıncalıdır. Bu durumların haricinde kişinin kendi kanıyla yapılan bir tedavi olduğu için yan etki ve alerji riski oldukça düşüktür.

PRP NE KADAR ARALIKLI YAPILIR? SONUÇLAR NE ZAMAN GÖRÜLMEYE BAŞLANIR?

PRP tedavisini size uygulayacak kişi tarafından belirlenmekle birlikte 2-4 hafta aralıklı olarak uygulama yapılabilir. Sonuçlar ikinci veya üçüncü seans sonrasında görülür. PRP seansları tamamlandıktan sonra yılda 1-2 kez olmak üzere işlem tekrarlanarak tedavinin sürekliliği sağlanır.

PRP TEDAVİ UYGULAMASI NE KADAR SÜRER?

Kanın alınıp santrifüj edilip uygulanmasına kadar geçen süre en fazla 30-40 dakika sürecek bir uygulamadır. Eğer enjeksiyon ağrısını azaltmak için enjeksiyon uygulanacak bölgenin lokal bir uyuşturucuyla uyuşturulması gerekiyorsa bu süre biraz daha uzayabilir.

PRP TEDAVİSİ SIRASINDA VE SONRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tedavinin gerçekleştirildiği seans sonrasında aynı gün içerisinde sıcak banyo yapılmamalı. Ayrıca güneş ışınlarından uygulama yapılan bölgenin korunması gerekir. Tedavinin yapıldığı yani enjeksiyonun gerçekleştirildiği bölgelerde ağrı, şişlik veya morarma gibi yan etkiler görülebilir. Enfeksiyonun önlenmesi için bu bölgelerin özellikle korunması gerekir. Kanama ve aşırı bir ağrı durumu beklenmez. Böyle bir durumda uzmanınıza başvurmanız tavsiye edilir.

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