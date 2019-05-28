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Kendi serasını kurdu, yılda 14 ton çilek üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde 250 bin TL harcayarak topraksız çilek serası kuran çiftçi Gökhan Öztürk (39) yılda 14 ton çilek üretimi gerçekleştiriyor.

Kendi serasını kurdu, yılda 14 ton çilek üretiyor

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA) - YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde 250 bin TL harcayarak topraksız çilek serası kuran çiftçi Gökhan Öztürk (39) yılda 14 ton çilek üretimi gerçekleştiriyor. Öztürk, talebin fazla olduğunu ancak sınırlı üretim nedeniyle satışların hafta sonu gerçekleştirdiğini söyledi.
Sorgun'un Babalı köyünde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Gökhan Öztürk, 8 yıl önce kendisine ait 825 metrekare arazisinde topraksız çilek üretimine başladı. Yaklaşık 250 bin TL harcayarak kendi serasını kuran Öztürk, ilk yıl çilek üretiminde verim alamadı. Daha sonra verim almaya başlayan Öztürk, 2015 yılından itibaren yılda yaklaşık 14 ton çilek üretimine başladı. Öztürk'ün ürettiği çilekler ilçe merkezi ile çevre köylerden gelen vatandaşlar tarafından büyük talep gördü. Çileğe rağbet gösteren vatandaşlar ayrıca, serayı hobi bahçesi olarak kullanmaya başladı.
Gökhan Öztürk, 2011 yılında yatırım yapma kararı aldığını, bunun üzerine topraksız çilek serası kurduğunu söyledi. Devlet desteği almadan kredi çekerek tesisi kurduklarını söyleyen Öztürk, "Çilek serası yapmamızın sebebi; 'farklı bir şey yapalım' dedik. Düşündük internette araştırdık ve aklımıza çilek geldi. Farklı olsun dedik ve tesisi kurduk" dedi. Çilek üretiminde ilk sene verimin düşük olduğunu, daha sonra arttığını vurgulayan Öztürk, "Yılda 14 ton çilek üretimi yapıyoruz. Üretim sınırlı olduğu için satışlarımız hafta sonlarında oluyor. Bin 650 metrekarelik bir alanımız var, bunun 825 metrekaresinde çilek ekimi yapıyoruz. Kalan kısmı ise maddi imkânsızlar nedeniyle bekletiyoruz. Şu anda 20 bin fide var. Topraksız tarım yapıyoruz" diye konuştu.
Çilek taleplerini karşılamak isteyen müşterilerinin hafta sonlarında köye geldiğini kaydeden Öztürk, "Çocuklarıyla birlikte gelen ailelere birer makas ile kollarına sepet veriyoruz. Onlar kendileri topluyor. Aileler çocuklarına topraksız tarımı öğretiyor. Çileklerin fidelerine zarar vermeden nasıl toplanması gerektiğini gösteriyorlar. Çocuklar da çok seviyor" diye konuştu.

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Kendi serasını kurdu, yılda 14 ton çilek üretiyorKendi serasını kurdu, yılda 14 ton çilek üretiyorKendi serasını kurdu, yılda 14 ton çilek üretiyor

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