Kendi vücut tipine uygun giyinme rehberi

Vücut tipin ne olursa olsun, doğru kombin önerileriyle her zaman öne çıkarsın. Eğer nasıl giyinmen gerektiğinden emin olamıyorsan, ihtiyacın olan öneriler burada!

Vücut tipi nedir?

Vücut tipi, beden şeklini ifade eden bir kavramdır ve genetik, beslenme, spor gibi birçok faktöre bağlı değişebilir. Vücut tipinin doğru belirlenmesi, kişinin kendi vücudunu tanımasına ve en ideal giyim ürünlerini seçmesine yardımcıdır. Kendi içinde armut, elma, dikdörtgen, kum saati, ters üçgen ve elmas olmak üzere farklı gruplara ayrılır.

Vücut tipi nasıl belirlenir?

Vücut tipini belirlemek aslında oldukça basittir. İlk olarak boy ve kilonu not ettikten sonra omuz, bel ve kalça ölçülerini almak gerekir. Ardından çeşitli vücut tiplerini araştırarak hangi beden tipine sahip olduğunu kolayca bulabilirsin. Gardırobunu düzenlerken vücut tipine uygun seçimler yaparsan, ortaya çok daha etkileyici ve tatmin edici sonuçlar çıkarırsın.

Armut vücut tipi nasıl giyinmeli?

Armut vücut tipinde gövdenin üst kısmı, altına göre daha küçük ve ince görünümlüdür. Geniş basen, kalın bacaklar ve zayıf üst beden bu vücut tipine işaret eder. Bu bedene sahipsen kıyafet seçimlerinde şu önerilere dikkat edebilirsin:

Üst bedeni öne çıkaracak bluzlar giyerek vücudunu daha orantılı gösterebilirsin.

Dar kesim etekler ve siyah pantolonları alt bedeni ince göstermek için kullanabilirsin.

Bacak boyunu uzatmak için bilekte biten veya darlaşan pantolonlar tercih edebilirsin.

Dar kesim ve dikkat çekici parçaları üst giyimde kullanarak dikkati bu noktaya çekebilirsin.

Oversize veya vatkalı ceketler giyerek üst bedenini güçlendirebilirsin.

Elma vücut tipi nasıl giyinmeli?

Elma vücut tipi, bel ve basen bölgesinde geniştir. Bu nedenle kombinlerde en çok dikkat edilmesi gereken bölgeler de bunlardır. Doğru parçalar kullanıldığında elma vücut tipinin orantıları daha dengeli hale gelebilir. Eğer elma vücut tipine sahipsen bu önerileri uygulayabilirsin:

Dikkat çeken parçaları bel ve basen bölgesinden uzak tutabilirsin. Bunun için göğüs ve diz kapağı altı gibi alanlara yoğunlaşabilir, cesur desen ve renk seçimlerini buralara kaydırabilirsin.

Göğüs ve boyun bölgelerinde dekolte kullanarak dikkati bu alanlara dağıtabilirsin.

Askılı bluzları ve elbiseleri giyebilirsin.

Alt giyimde dar kesimden kaçınıp geniş paça pantolonlar ve bol etekler tercih edebilirsin.

Yüksek bel palazzo pantolonlar kullanarak çok şık ve rahat kombinler oluşturabilirsin.

Dikdörtgen vücut tipi nasıl giyinmeli?

Dikdörtgen vücut tipinde hatlar aslında çok belirgin değildir ve vücut genellikle düz formludur. Kas ve yağ dokusunun eşit dağılımından ortaya çıkan bu vücut tipi, aslında birkaç ufak öneriyle fazlasıyla dikkat çekici hale gelebilir:

Uzun hırkalar ve ceketler bu vücut tipine çok yakışır.

Uzun boyluysan özellikle sonbahar ve kış aylarında bileklere kadar inen montlar, hırkalar veya yağmurluklar kullanabilirsin.

Bele tam oturan pantolonlar tercih edebilir, bel kıvrımını belirginleştirmek için kemer kullanabilirsin.

Kemerli elbise ve etekler giyerek bel hatlarını ortaya çıkarabilirsin.

Katmanlı ve asimetrik parçalarla vücuduna hareket katabilirsin.

Kum saati vücut tipi nasıl giyinmeli?

Kum saati, tıpkı adı gibi kum saatine benzeyen vücut tipine işaret eder. Belin ince, göğüs ve kalçaların belirgin olduğu bu vücut tipi kendiliğinden fazlasıyla dikkat çekicidir. Eğer bu vücut tipine sahipsen hemen her şeyin üstüne çok yakıştığına şüphe yok. Ama bu öneriler işini daha da kolaylaştırabilir:

Bel bölgene dikkat çekmek için vücuduna tam oturan parçaları kullanabilirsin.

Üst beden kıyafetlerde slim parçalar seçerek bedeninin zarifliğini ortaya çıkarabilirsin.

Pantolon seçiminde düşük, yüksek, bol paça veya dar paça olmak üzere hemen her şeyi kolayca kullanabilirsin.

Kalem etekler ve vücuda oturan elbiselerle formunu belirginleştirebilirsin.

Renk renk crop top ile moduna uygun ve dikkat çekici kombinler hazırlayabilirsin.

Ters üçgen vücut tipi nasıl giyinmeli?

Eğer düzenli spor yapıyorsan atletik vücut olarak da bilinen ters üçgen vücut tipine sahip olman çok normal. Göbek ve basen bölgesindeki incelikle öne çıkan ters üçgen vücutta, omuzlar geniştir. Bu vücut tipine en çok yakışan kıyafetler ise şu şekildedir:

Tüm elbise ve pantolon kesimlerinde alt bedeni daha geniş gösteren parçalara yönelebilirsin. Bunun için bol paça veya flare kesim pantolonlar kullanabilirsin.

Etek seçiminde fırfır, volan, işleme gibi hareketli parçalara yer vererek alt bedene katman ekleyebilirsin.

Balon elbiseler veya palazzo pantolonları vücudunu dengelemek için tercih edebilirsin.

Elmas vücut tipi nasıl giyinmeli?

Elmas, omuz ve kalçaların dar, belin geniş olduğu vücut tipidir. Bu vücut tipinde doğru kıyafet tercihi yapmak, hatları dengelemek adına oldukça önemlidir. Eğer elmas vücut yapısına sahipsen şu önerileri uygulayabilirsin:

Fit ve kısa üstler kullanarak dikkati belin üst kısmına çekebilir, bu kombini yüksek bel alt giyim parçalarıyla tamamlayabilirsin.

Omuzdan oturan parçalar kullanarak belin üst kısmına daha dik bir görünüm kazandırabilirsin.

Pileli etekler ve elbiseler alt tarafı daha geniş göstereceğinden kaçınman gereken parçalardır.

Üst giyimde V yaka parçalara yönelerek vücut içinde denge kurabilirsin.

Unutma, en önemlisi her zaman kendi tarzın!

Vücut tipine uygun giyinmek çok doğru bir başlangıç olsa da hiçbir şey, kendini rahat hissettiğin kıyafetlerden daha iyi olmayabilir. Genel olarak vücudunu tanıyarak seçim yapman, doğru stil önerileri uygulaman anlamına gelir. Ama bunu yaparken kişisel zevklerinden ve konforundan da ödün vermemen gerekir. Böylece çok daha özgün ve benzersiz bir tarz oluşturabilir, hem sevdiğin hem de içinde iyi hissettiğin parçalar giyebilirsin.