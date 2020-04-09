Kendi Yaşam Muhasebeni Yap!

Görü-yorum

SMMM Hıdır Daştan

Çalışıp para kazandığımız, kazandığı parayla ev, araba sahibi olduğumuz, çoluğumuzu çocuğumuzu okuttuğumuz, birikim yaptığımız meslek bu meslek. Bizler grup ayrımı yapmaksızın işini seven başarılı Mali Müşavirleriz. Gerek sosyal gerekse ekonomik büyük kazançlarımız oldu vaktiyle. Geçmişte daha iyi kazandığımız dönemlerde ne birikim yaptıysak onunla kaldık, şimdide yaptığımız birikimi sağlığımızı korumak için, yaşamak için harcıyoruz. Ne yazık ki celladımız oldu mesleğimiz ve biz de celladına âşık kurbanlar. Sorun cellat değil, bu güzel mesleği bize cellat kılıp ömrümüze musallat edenlerde.

Bu gün yine meslektaşlarımızı kaybettik, bu gün de “içinden ağlayan” iki aile doğurdu bu sahipsizlik. Yine acılar ölenle çekip gitmedi, yine bakışlar donuk, şaşkın ve öfke birikmekte. Bu virüs; herkesi öldürmeyecek belki ancak eylemsiz kalanlara, sırtını dönüp görmezden gelenlere ve taziye mesajlarına ölümü gizleyenler dâhil herkese bulaşacak. Hepimiz ölmeyeceğiz belki ancak içten içe çürüyeceğiz ve gün geçtikçe de çürümekteyiz.