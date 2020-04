Çalışıp para kazandığımız, kazandığı parayla ev, araba sahibi olduğumuz, çoluğumuzu çocuğumuzu okuttuğumuz, birikim yaptığımız meslek bu meslek. Bizler grup ayrımı yapmaksızın işini seven başarılı Mali Müşavirleriz. Gerek sosyal gerekse ekonomik büyük kazançlarımız oldu vaktiyle. Geçmişte daha iyi kazandığımız dönemlerde ne birikim yaptıysak onunla kaldık, şimdide yaptığımız birikimi sağlığımızı korumak için, yaşamak için harcıyoruz. Ne yazık ki celladımız oldu mesleğimiz ve biz de celladına âşık kurbanlar. Sorun cellat değil, bu güzel mesleği bize cellat kılıp ömrümüze musallat edenlerde.

Birlik olacağız, birlikte yaşayacak, birlikte açacağız göz kapaklarımızı açar gibi yeni günü. Yarını söndürmeyecek; yeniden döndüreceğiz dünyayı. Sevgili meslektaşım, kıymetli ağabeyim, değerli mesai arkadaşım; isyanımız göz göre göre gelen zamansız ölümleredir. Bakanlığın görmediği ve belki de ekonomik koşullar gereği görmek istemediği, Birliğimizin yetersiz kaldığı yasal ölüm an be an yaklaşmakta. Faturası bize kesilecek, bakiyesinde beyaz kefen ve ölüm olan bir muhasebe istemiyoruz. Yaşam bir şekilde sürer, bu kez kendi yaşam muhasebeni yap ve evde kal, evde herkese hayat var.

09.04.2020