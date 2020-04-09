HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendi Yaşam Muhasebeni Yap!

Kendi Yaşam Muhasebeni Yap!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 18:32 | Son Güncelleme

Çalışıp para kazandığımız, kazandığı parayla ev, araba sahibi olduğumuz, çoluğumuzu çocuğumuzu okuttuğumuz, birikim yaptığımız meslek bu meslek.

Kendi Yaşam Muhasebeni Yap!

Görü-yorum

SMMM Hıdır Daştan

Çalışıp para kazandığımız, kazandığı parayla ev, araba sahibi olduğumuz, çoluğumuzu çocuğumuzu okuttuğumuz, birikim yaptığımız meslek bu meslek. Bizler grup ayrımı yapmaksızın işini seven başarılı Mali Müşavirleriz. Gerek sosyal gerekse ekonomik büyük kazançlarımız oldu vaktiyle. Geçmişte daha iyi kazandığımız dönemlerde ne birikim yaptıysak onunla kaldık, şimdide yaptığımız birikimi sağlığımızı korumak için, yaşamak için harcıyoruz. Ne yazık ki celladımız oldu mesleğimiz ve biz de celladına âşık kurbanlar. Sorun cellat değil, bu güzel mesleği bize cellat kılıp ömrümüze musallat edenlerde.

Bu gün yine meslektaşlarımızı kaybettik, bu gün de “içinden ağlayan” iki aile doğurdu bu sahipsizlik. Yine acılar ölenle çekip gitmedi, yine bakışlar donuk, şaşkın ve öfke birikmekte. Bu virüs; herkesi öldürmeyecek belki ancak eylemsiz kalanlara, sırtını dönüp görmezden gelenlere ve taziye mesajlarına ölümü gizleyenler dâhil herkese bulaşacak. Hepimiz ölmeyeceğiz belki ancak içten içe çürüyeceğiz ve gün geçtikçe de çürümekteyiz.

Madem sesimize ses olabilecek bir yankıya bile hasret kaldık ve duyanımız yok, o halde birlikte atacağız çığlıklarımızı. Farkında değiliz belki, birbirinin kimsesi olan yüz yirmi bin kimsemiz var, yüz yirmi bin derin nefes, güçlü ses. Unutmayalım ki ilk işimiz ayakta kalmak, gözlerimiz umutsuzlukla baksa, kulaklarımız duyulmayan, duyulamayan dost sesine hasret olsa bile… Kimseyle çıkar savaşımız, kavgamız yok, kavgamız yaşam kavgası.

Öyle günler, öyle koşullar içerisindeyiz ki dünden deselerdi böyle günler yaşayacağımızı inanmazdık. Sanki bir anda ortaçağın o soğuk ilkel yıllarına geri döndük. Bir anda sıtma mikrobunun bataklığında bulduk kendimizi, elimizin tersiyle vursak kâğıt gibi ezeceğimiz anofelden korkar olduk. Yaşamak için yaşatmalıyız. Evde kalarak yaşatacağız; eşi dostu, konu komşuyu. Sözümüz olan gökkuşağını hediye edeceğiz sevgiliye, torununun mürüvvetini görecek Emekli Muhasebeci Mehmet amca, mükellefimiz Erdal bakkalın kepenklerinin tıkırtısını duyacağız daha, öyle pes etmek yok, ıslak pamuklar arasından filizlenecek çocuğumuzun yetiştirdiği fasulye, umudun yolculuğu var yarına ve biz de eşlik edeceğiz.

Birlik olacağız, birlikte yaşayacak, birlikte açacağız göz kapaklarımızı açar gibi yeni günü. Yarını söndürmeyecek; yeniden döndüreceğiz dünyayı. Sevgili meslektaşım, kıymetli ağabeyim, değerli mesai arkadaşım; isyanımız göz göre göre gelen zamansız ölümleredir. Bakanlığın görmediği ve belki de ekonomik koşullar gereği görmek istemediği, Birliğimizin yetersiz kaldığı yasal ölüm an be an yaklaşmakta. Faturası bize kesilecek, bakiyesinde beyaz kefen ve ölüm olan bir muhasebe istemiyoruz. Yaşam bir şekilde sürer, bu kez kendi yaşam muhasebeni yap ve evde kal, evde herkese hayat var.

hidirdastan@mynet.com

09.04.2020

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan dikkat çeken koronavirüs mesajıBilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan dikkat çeken koronavirüs mesajı
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?
Anahtar Kelimeler:
Kendi Yaşam Muhasebeni Yap hıdır daştan SMMM Hıdır Daştan

En Çok Okunan Haberler

Doktor Ahmet Şentürk'ten dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Doktor Ahmet Şentürk'ten dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Yayına geldi! 'Hastaneden kaçtım!'

Yayına geldi! 'Hastaneden kaçtım!'

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Sosyal medyada tepki çeken video! Kaymakamdan açıklama

Sosyal medyada tepki çeken video! Kaymakamdan açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İçişleri Bakanı Soylu'dan Helin Bölek'le ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Soylu'dan Helin Bölek'le ilgili açıklama

İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı!

İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı!

Diğer Haberler
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Şimdi sigarayı bırakma zamanı

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan dikkat çeken koronavirüs mesajı

İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs adliyeye sevk edildi

İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs adliyeye sevk edildi

Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti

AK Parti'den Nail Noğay açıklaması

AK Parti'den Nail Noğay açıklaması

Son dakika: Esenler'de Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi yaya giriş-çıkışına kapatıldı

Flaş karar! Bir meydan ve cadde yaya giriş-çıkışına kapatıldı

Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusunda koronavirüs tespit edildi! Site karantinada

Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusunda koronavirüs tespit edildi! Site karantinada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.