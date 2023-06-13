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Kendilerini MİT mensubu gibi tanıttılar! Operasyonda ele geçirildi, tam 4 milyon 500 bin değerinde

13.06.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp insanları dolandıran 13 kişi yakalandı. Operasyonda piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan düşük ayarlı ve sahte altın ele geçirildi.

Kendilerini MİT mensubu gibi tanıttılar! Operasyonda ele geçirildi, tam 4 milyon 500 bin değerinde

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar sonucu kentte düşük ayarlı ve sahte altın suçlarına karışan 10 şüpheli, 20 kişiyi engelli raporu çıkarma vaadiyle dolandıran 2 şüpheli ve kendini MİT mensubu olarak tanıtan 1 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler operasyon için harekete geçti.

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PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON 500 BİN LİRALIK

Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan düşük ayarlı ve sahte altın ele geçirdi. Evlerde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana

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