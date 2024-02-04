MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Kendimi balkondan aşağı atarım' dediği söyleniyordu! Mehmet Ali Erbil genç aşkını ve oğlunu alıp tatile gitti

'Kendimi balkondan aşağı atarım' dediği söyleniyordu! Mehmet Ali Erbil genç aşkını ve oğlunu alıp tatile gitti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.02.2024 11:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil "Babamın yeni sevgilisinden çocuğu olursa Ali Sadi kendini balkondan aşağı atacağını söyledi" demişti. Mehmet Ali Erbil bu açıklamalar gündemdeyken genç aşkını ve oğlunu da yanına alıp tatile gitti.

'Kendimi balkondan aşağı atarım' dediği söyleniyordu! Mehmet Ali Erbil genç aşkını ve oğlunu alıp tatile gitti

Kendisinden daha küçük kadınlarla yaşadığı aşklar ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklaması sonrası "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

mehmet-ali-erbil-ile-gulseren-ceylan-askinda-flas-gelisme-kEopc

MEHMET ALİ ERBİL: HİÇBİR PROBLEM YOK

Bu açıklamalar gündemdeyken Erbil kendisinden 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan'ı ve oğlu Ali Sadi'yi de yanına alıp tatile gitti.

'Vizontele'nin 'Rıfat'ı kendine bambaşka bir hayat kurdu! Mesleği şaşırttı 'Vizontele'nin 'Rıfat'ı kendine bambaşka bir hayat kurdu! Mesleği şaşırttı

Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan, oğlu Ali Sadi ve kardeşi Mustafa Erbil tatil pozlarıyla dikkat çekti.

mehmet-ali-erbil-ile-gulseren-ceylan-askinda-flas-gelisme-xPMEX
Mehmet Ali Erbil, "Bu sömestr tatilini ailece geçirmek istedik. Tatil hepimize iyi geldi. Gördüğünüz gibi Ali Sadi ile Gülseren arasında hiçbir problem yok" diye konuştu.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nihat diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı "Çok üzüldüm" diyerek açıkladı! Nihat diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı "Çok üzüldüm" diyerek açıkladı!
Müstehcen pozlar işinden etti! Arkadaşını böyle savunduMüstehcen pozlar işinden etti! Arkadaşını böyle savundu
'Vizontele'nin 'Rıfat'ı kendine bambaşka bir hayat kurdu! Mesleği şaşırttı'Vizontele'nin 'Rıfat'ı kendine bambaşka bir hayat kurdu! Mesleği şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil magazin sevgilisi ali erbil
En Çok Okunan Haberler
Murat Kurum o kişiyi tekrar görünce şaşırdı! "O sen miydin?"

Murat Kurum o kişiyi tekrar görünce şaşırdı! "O sen miydin?"

Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor!

7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor!

Aşiret lideri Ertuş, 22 yılda 5 kez parti değiştirdi!

Aşiret lideri Ertuş, 22 yılda 5 kez parti değiştirdi!

Kademeli emeklilik torba yasaya girdi

Kademeli emeklilik torba yasaya girdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.