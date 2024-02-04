'Kendimi balkondan aşağı atarım' dediği söyleniyordu! Mehmet Ali Erbil genç aşkını ve oğlunu alıp tatile gitti

Kendisinden daha küçük kadınlarla yaşadığı aşklar ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklaması sonrası "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

MEHMET ALİ ERBİL: HİÇBİR PROBLEM YOK

Bu açıklamalar gündemdeyken Erbil kendisinden 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan'ı ve oğlu Ali Sadi'yi de yanına alıp tatile gitti.

Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan, oğlu Ali Sadi ve kardeşi Mustafa Erbil tatil pozlarıyla dikkat çekti.



Mehmet Ali Erbil, "Bu sömestr tatilini ailece geçirmek istedik. Tatil hepimize iyi geldi. Gördüğünüz gibi Ali Sadi ile Gülseren arasında hiçbir problem yok" diye konuştu.







