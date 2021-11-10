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''Kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' dedi, ablasını vahşice öldürdü! Ağırlaştırılmış müebbet istemi

10.11.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de tartıştığı ablası Yıldız Gül'ün (38) boğazını bıçakla keserek öldürdüğü iddia edilen kardeş Kemal Balkaya'nın (37) "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede, Kemal Balkaya'nın ifadesinde ablasına "Kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin" dediğini, tartıştıklarını, yaşananları hatırlamadığını öne sürerek, ablasını öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği de belirtildi.

''Kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' dedi, ablasını vahşice öldürdü! Ağırlaştırılmış müebbet istemi

Esenler'de ablası Yıldız Gül’ün boğazını keserek öldüren Kemal Balkaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Balkaya’nın ‘canavarca hisle kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle
cezalandırılması talep edildi.

BOĞAZINI 2-3 KEZ DERİN BİR ŞEKİLDE KESTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianameye göre olay şöyle oldu: Ablasının yaşam tarzından rahatsızlık duyan Kemal Balkaya, bu konuda yine ablasıyla tartıştı. Kemal Balkaya, 19 Nisan günü, aralarında çıkan tartışmayı konuşma bahanesiyle ablası Yıldız Gül'ü evden çıkardı. Daha sonra yürüyerek olay mahalline gelen abla kardeş arasında yine tartışma çıktı. Balkaya, korkutmak için ablasının evinden aldığı bıçakla ablasının boğazını iki üç kez derin bir şekilde kesti. Balkaya, ablasının boğazını kestikten sonra olay yerinden kaçtı. Soruşturma başlatan savcılıkta şüpheli Kemal Balkaya hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

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"KENDİNDEN 20 YAŞ KÜÇÜK KİŞİYLE EVLENEMEZSİN"

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Kemal Balkaya’nın ablasının yaşam tarzından rahatsız olduğunu, ablasının iki kez evlilik yaptığı resmi nikahlı eşinden ayrı bir şekilde çocukları ile yaşadığını, ablasının bir sevgilisinin bulunduğunu bu konu sebebiyle ablası ile tartışma yaşadıkları için görüşmek üzere ablasının evine gittiği söylediği belirtildi. Telefoncuya gitmek için evden çıkarken gerekirse ablasını korkutmak için yanına bıçak aldığını söyleyen Kemal Balkaya, sigara içmek için ağaç kenarında durdukları sırada ablası Yıldız Gül ile tartışmaya başladıklarını ifade etti. Şüpheli Balkaya, ablasına "Kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin" dediğini ve ilk olarak ablasına tokat attığını söyledi. Ablasının kafasına vurduğunu ve hakaret ettiğini iddia eden Kemal Balkaya daha sonra yaşananları hatırlamadığını ve kendine geldiğinde ablasının yerde yüzüstü yattığını öne sürdü. Yakalanmamak için ablasının telefonunu ve cüzdanını da alarak olay yerinden kaçtığı belirtilen Kemal Balkaya ablasını öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği de iddianame de belirtildi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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MAKTUL, BOĞAZI KESİK ŞEKİLDE SÜRÜNEREK ANA YOLA GELDİ

Olay, 19 Nisan 2021 tarihinde Esenler Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde meydana geldi. Maktul boğazı kesik şekilde sürünerek ana yola geldi. Sanığın olay günü canavarca davranarak maktulün boğazını kestiği ve yarı canlı şekilde olay yerinde bırakıp kaçtığı da iddianamede açıklanarak ablasına eziyet çektirdiği kaydedildi. Sanık Kemal Balkaya’nın ‘canavarca hisle kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Kabul edilen iddianame kapsamında sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenler
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