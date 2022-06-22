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Kendine gamer diyen herkesin mutlaka sahip olması gereken ürün önerileri

21.06.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun canavarlarının oyunları daha keyifli ve eğlenceli bir şekilde oynayabilmeleri için özel ekipmanlara ihtiyaçları oluyor. Son derece keyifli, hızlı, pratik ve konforlu bir deneyim sunan bu ekipmanlar, oyuncuların başarıya giden yolda olmazsa olmaz ihtiyaçları arasında bulunuyor. Birçok kaliteli marka; klavye, mouse, mousepad, oyuncu kulaklığı ve notebook soğutucu gibi oyuncu ürünler üretiyor. Gelin, en iyi oyuncu ürünlerini beraber keşfedelim.

Kendine gamer diyen herkesin mutlaka sahip olması gereken ürün önerileri

Oyuncu ekipmanları, gamerlara oyun oynarken kolaylık sunarak eşsiz bir deneyim yaşamalarını sağlıyor. Oyuncu kulaklıkları gamerların oyun seslerini net duymalarına yardımcı olurken notebook soğutucular bilgisayarın ısınma problemini ortadan kaldırıyor. Oyuncu koltukları konforlu bir oyun deneyimi sunarken gamepad ve RGB klavyeler eğlence dolu anlar yaşatıyor. Gaming çantalar da oyuncu ekipmanlarının güvenle taşınmasını sağlıyor. Hazırsanız bu ürünleri inceleyelim!

1. Oyuncuların yoldaşı: Logitech F310 Kablolu Gamepad

Kendine gamer diyen herkesin mutlaka sahip olması gereken ürün önerileri

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Oyun tutkunlarının bazı oyunlarda çok daha fazla çevik hamleler yapmaları ve her an tetikte olmaları gerekiyor. Gamepadler, klavye ve mouseların yeterli performans sağlayamadığı oyunlarda devlere giriyor. En kaliteli gamepad modeli olan Logitech F310 Kablolu Gamepad hem kalitesi hem uygun fiyatıyla oyuncuların radarına hızlı bir giriş yapıyor. Modern tasarımı ve lacivert rengiyle beğenilen model, pürüzsüz kıvrımları ve lastik tutma kısımları sayesinde ele tam olarak oturuyor. Böylece konforlu bir tutuş hissi sağlıyor. Modelin en önemli özelliği, tuşlarının son derece hassas olması. Böylece en ufak temasta bile komutları algılayıp hızlıca uygulayabiliyor.

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2. Konforlu ve kaliteli: SteelSeries Arctis 1 Kablolu Oyuncu Kulaklık

Kendine gamer diyen herkesin mutlaka sahip olması gereken ürün önerileri

Gamerların oyun sırasında sesleri en doğal hâliyle duymaları ve oyuncu arkadaşlarıyla sağlıklı bir iletişim kurmaları oldukça önem taşıyor. En iyi kulaküstü oyuncu kulaklığı çeşitleri arasında yer alan SteelSeries Arctis 1 Kablolu Oyuncu Kulaklık, üstün malzeme kalitesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sunuyor. Kulak yastıkları kısmında airweave atletizm esintili kumaş kullanan model, serinlik hissi sunuyor. Böylece uzun süren oyun seanslarında rahatsızlık hissi yaratmadan takılabiliyor. Ses kalitesiyle öne çıkan kulaklık, oyunlardaki her ayrıntılı sesi başarıyla yakalayıp en net hâliyle oyunculara duyuruyor.

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3. Her an aksiyona hazır: Rampage RMm-H66 Guard Kulaklık İçin Stant

Kendine gamer diyen herkesin mutlaka sahip olması gereken ürün önerileri

Oyun canavarlarının bazı oyunlarda oyuncu kulaklıklarına ihtiyacı oluyor. Böyle anlar için oyuncu kulaklığının zarar görmeden ve masada karmaşa yaratmadan hazırda beklemesini sağlayan kulaklık standları, gamerlar için olmazsa olmaz ürünler arasında bulunuyor. En iyi oyuncu kulaklık standı arasında yer alan Rampage RM-H66 Guard Kulaklık İçin Stant, modern ve kompakt tasarımı sayesinde oyuncu masalarına estetik bir tarz katıyor. RGB aydınlatması bulunan kulaklık standı, oyuncuların en sevdiği rengi seçmelerine imkân tanıyor. Hafif tasarımı sayesinde rahatlıkla taşınabilen model, sağlam ayaklarıyla masaya tam olarak oturuyor ve devrilme gibi problemler yaşatmıyor.

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4. Favori oyunlarınızı yanınızdan ayırmayın: Sandisk Extreme Taşınabilir SSD

Kendine gamer diyen herkesin mutlaka sahip olması gereken ürün önerileri

Oyuncuların mutlaka sahip olması gereken ürünler arasında ilk sıralarda yer alan SSD'ler, birçok sevilen oyunun depolanmasına imkân tanıyor. Ayrıca yüksek okuma hızları sayesinde üst düzey bir performans sergiliyor. En iyi taşınabilir SSD modelleri arasında öne çıkan Sandisk Extreme Taşınabilir SSD, 500 GB geniş depolama alanına rağmen kompakt tasarımı sayesinde küçük bir yapı sunuyor. Böylece cep ve çantalarda da rahatlıkla taşınabiliyor. Dış kısımda yer alan kaliteli malzemesi, düşme ve çarpma gibi kazaların hasarsız atlatılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca ürünün IP55 derecesinde suya ve toza dayanıklılık koruması da bulunuyor.

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5. Aradığınız konfor: XDrive 15'li Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Kendine gamer diyen herkesin mutlaka sahip olması gereken ürün önerileri

"En konforlu ve rahat oyuncu koltuğu hangisi?" sorusunu soranlara XDrive 15'li Profesyonel Oyuncu Koltuğu tavsiye ediliyor. Amortisörü sayesinde kolayca alçaltılıp yükseltilebilen model, güçlü yapısıyla 120 kg'a kadar dayanıklılık gösteriyor. Tekerlekleri ve metal malzeme kullanılarak üretilen ayakları oldukça sağlam. Modelin en önemli özelliği, ergonomik tasarım gözetilerek tasarlanması. Dayanıklı deri malzeme sırt eğimini desteklerken oturma kısmındaki ekstra yumuşak doku, uzun süreli konfor sağlıyor. Ayrıca ürünün sırt kısmında bel ve boyun desteği sunacak ergonomik noktalar bulunuyor. Böylece rahatça oturulup keyifle oyun oynanabiliyor.

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6. Muhteşem bir oyun deneyimi: SteelSeries Apex 3 TKL Türkçe Gaming Klavye

Kendine gamer diyen herkesin mutlaka sahip olması gereken ürün önerileri

Birbirinden kaliteli oyuncu ekipmanlarıyla öne çıkan SteelSeries markası, oyuncu klavyesi alanında da son derece kaliteli modeller sunuyor. En iyi RGB oyuncu klavyesinden biri olan SteelSeries Apex 3 TKL Türkçe Gaming Klavye, sade ve modern tasarımıyla birçok oyuncunun ilgisini çekiyor. RGB aydınlatmasıyla milyonlarca renk ve efekt seçeneği sunuyor. Böylece gamerların moduna veya oyunların tarzına en uygun renge sahip aydınlatma kombinasyonları kolayca seçilebiliyor. Modelin en önemli özelliği, klavye tuşlarının güçlü bir tepki hissi sunması ve sessiz olması. Böylece geceleri gürültü yaratmadan, RGB aydınlatma eşliğinde keyifli ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaşanıyor.

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7. Oyuncu dostu özellikler: Logitech G G300S Optik Kablolu Oyuncu Mouse

Kendine gamer diyen herkesin mutlaka sahip olması gereken ürün önerileri

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Logitech G G300S Optik Kablolu Oyuncu Mouse, oyunlarda fark yaratıp eğlencenin dozunu arttırmak isteyen gamerların mutlaka göz atması gereken bir mouse modeli. 9 adet özelleştirilebilir tuşu bulunan model, oyuncuların kendi oyun tarzlarına en uygun tercih ve tuş atamaları yapmalarına imkân tanıyor. Böylece aksiyona dayalı oyunlarda mouse üzerindeki geniş tuş seçeneği çok rahat ve keyifli bir oyun süreci yaşanmasına yardımcı oluyor. Modelin en önemli özelliği ise hem sağ hem sol elle kullanıma uygun akıllı bir tasarıma sahip olması. Böylece sol elini kullanan oyuncular da ürünü tercih edebiliyor.

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8. Profesyonel oyuncuların tercihi: HyperX FURY S Speed Gaming MousePad

Kendine gamer diyen herkesin mutlaka sahip olması gereken ürün önerileri

Bir gamer için mouselar ne kadar önemliyse mousepadler de o kadar önemli! Kaliteli ve pürüzsüz dokusuyla mouselara ihtiyaç duydukları hızı başarıyla sunan HyperX FURY S Speed Gaming MousePad, en iyi oyuncu mousepad önerileri arasında ilk sırada yer alıyor. Son derece modern ve şık tasarımıyla oyuncu masalarına tarz katan mousepad, aşınma önleyici kenar dikişleri sayesinde kolayca deforme olmuyor ve uzun yıllar kullanılabiliyor. Kauçuk malzemeden üretilen dayanıklı alt tabanıyla öne çıkan model, oyuncu masalarında sabit durarak kayma problemleri yaşatmıyor.

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9. Isınma problemine son verin: Inca Inc-611Gms Arrax Gaming Notebook Soğutucu

Kendine gamer diyen herkesin mutlaka sahip olması gereken ürün önerileri

Oyuncu laptopuna sahip gamerların ortak problemi, ısınma. Gaming notebooklar ısındıkları zaman performans düşüşü yaşatarak oyun keyfinin baltalanmasına yol açıyor. En iyi soğutan notebook soğutucu modelleri arasında ilk sıralarda yer alan Inca Inc-611Gms Arrax Gaming Notebook Soğutucu hem tasarımıyla hem performansıyla oyuncuları etkiliyor. Kompakt tasarımıyla oyuncu masalarında az yer kaplayan model, 17 inç değerine kadar farklı boyutlardaki notebooklarla uyum içerisinde çalışabiliyor. 5 adet fan ve 2200 RPM fan gücü sunan model, laptopların ısınma problemini ortadan kaldırıyor. Ayrıca kırmızı LED aydınlatmasıyla da şık bir ambiyans yaratıyor.

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10. Oyuncu ekipmanlarınızı güvenle taşıyın: Trust 23302 Gxt 1255 Outlaw Gaming Oyuncu Sırt Çantası

Kendine gamer diyen herkesin mutlaka sahip olması gereken ürün önerileri

Gamerların satın aldığı oyuncu ekipmanlarını en iyi şekilde muhafaza etmesi gerekiyor. En iyi oyuncu sırt çantası modelleri arasındaki Trust 23302 Gxt 1255 Outlaw Gaming Oyuncu Sırt Çantası, geniş hacmi sayesinde laptopların yanı sıra klavye, mouse, mousepad ve oyuncu kulaklığı gibi ihtiyaç duyulan birçok oyuncu ekipmanının rahatça depolanmasını sağlıyor. Modelin önemli özellikleri arasında ergonomik yapıya sahip olması geliyor. Ayarlanabilir göğüs kemeri ve yumuşak dokulu omuz askıları, yorgunluk hissi yaratmadan çantanın taşınmasını sağlıyor. Ürünün su geçirmez yapıda olması da önemli bir ayrıntı.

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