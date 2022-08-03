Kendini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi'nin yeni videosu ortaya çıktı: Sana çekme demedim lan!

Tuncer Çiftçi akılalmaz videolarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce kadınlara suya girme talimatı vermesi, doğum günündeki silahlı poz, mezar satma iddiaları ve son olarak yemek duasıyla onlarca kadının yer aldığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

SON VİDEOSUNDA GÜÇ GÖSTERİSİ: ÇEKME DEMEDİM LAN

Süt ve peynir işiyle uğraştıktan sonra 2005 yılında Kocaeli'ne gelerek kendisini 'Mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi, hastaları tedavi ettiği iddiasıyla televizyon programlarında canlı dua seansı yapıyordu. Şu günlerde yeni görüntüleriyle adından söz ettiren Çiftçi son videosunda duvar görünümlü bir plak çerçeveyi yıkıp etrafına sert ifadeler kullanıyor. Ara ara kameraya bakan Çiftçi görüntü çeken kişiye, "Sana çekme demedim lan" ifadesini kullanıyor.

'CENNET GARANTİLİ MEZAR YERİ' Mİ SATTI?

Çiftçi'nin eski olayları da çok konuşulmuştu. Kurduğu radyosunda ‘cennet garantili mezar yeri’ sattığı da konuşulurken, hatta insanların kapış kapış mezar yeri satın aldığı iddia edilmişti.

KADIN MÜRİTLERİYLE UMRE ZİYARETİNE GİTMİŞTİ

Binlerce kadınla etkinlikler düzenleyen Çiftçi, kadın müritleriyle umre ziyaretine bile gitmişti.

KADINLARIN PAYLAŞIMLARI

Geçtiğimiz günlerde Çifçi'nin doğum gününü kutlamak isteyen bir grup kadın Tuncer Çiftçi için "Allah Nuru" ifadelerini kullandı.

Başka bir videoda ise Çiftçi'nin, doğum gününde uzun namlulu silahlarla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde uzun namlulu silahlara Çitfçi'nin yürüdüğü görülüyor.

