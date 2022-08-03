HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi'nin yeni videosu ortaya çıktı: Sana çekme demedim lan!

Kendini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi'nin yeni videosu ortaya çıktı: Sana çekme demedim lan!

03.08.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerdeki videolarıyla sosyal medyada çok konuşulan Tuncer Çiftçi'nin yeni görüntüleri çıktı. Çiftçi kendini mehdi ilan etmesiyle adını duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta bazı kadınların Çiftçi'nin doğum günü için çektikleri video gündemde uzun süre tartışılmıştı. Çiftçi'nin son görüntülerinde güç gösterisi yapması ve kameramana bağırması ise dikkat çekti. İşte o anlar...

Tuncer Çiftçi akılalmaz videolarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce kadınlara suya girme talimatı vermesi, doğum günündeki silahlı poz, mezar satma iddiaları ve son olarak yemek duasıyla onlarca kadının yer aldığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

aaaaBaşlıksız-1

SON VİDEOSUNDA GÜÇ GÖSTERİSİ: ÇEKME DEMEDİM LAN

Süt ve peynir işiyle uğraştıktan sonra 2005 yılında Kocaeli'ne gelerek kendisini 'Mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi, hastaları tedavi ettiği iddiasıyla televizyon programlarında canlı dua seansı yapıyordu. Şu günlerde yeni görüntüleriyle adından söz ettiren Çiftçi son videosunda duvar görünümlü bir plak çerçeveyi yıkıp etrafına sert ifadeler kullanıyor. Ara ara kameraya bakan Çiftçi görüntü çeken kişiye, "Sana çekme demedim lan" ifadesini kullanıyor.

2

'CENNET GARANTİLİ MEZAR YERİ' Mİ SATTI?

Çiftçi'nin eski olayları da çok konuşulmuştu. Kurduğu radyosunda ‘cennet garantili mezar yeri’ sattığı da konuşulurken, hatta insanların kapış kapış mezar yeri satın aldığı iddia edilmişti.

nur

KADIN MÜRİTLERİYLE UMRE ZİYARETİNE GİTMİŞTİ

Binlerce kadınla etkinlikler düzenleyen Çiftçi, kadın müritleriyle umre ziyaretine bile gitmişti.

silah

KADINLARIN PAYLAŞIMLARI

Geçtiğimiz günlerde Çifçi'nin doğum gününü kutlamak isteyen bir grup kadın Tuncer Çiftçi için "Allah Nuru" ifadelerini kullandı.

Başka bir videoda ise Çiftçi'nin, doğum gününde uzun namlulu silahlarla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde uzun namlulu silahlara Çitfçi'nin yürüdüğü görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Dana diliyle tüyler ürperten tehdit! "Av başladı"Dana diliyle tüyler ürperten tehdit! "Av başladı"
Ethem Sancak Vatan Partisi'ne katıldı! Ethem Sancak Vatan Partisi'ne katıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

KPSS iptal edilecek mi? Yeni açıklama geldi! Türkiye o soruları konuşuyor

KPSS iptal edilecek mi? Yeni açıklama geldi! Türkiye o soruları konuşuyor

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi

Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı!

Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı!

17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı!

Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Temizlemesi 5 saniye

Temizlemesi 5 saniye

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.