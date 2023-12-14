Kendisi kadar kabuğu da faydalı! Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Kanseri engelliyor, kalp sağlığnını koruyor

Ceviz binlerce yıldır tüketilen sağlıklı bir atıştırmalıktır. Kabuklu yemişler arasında en çok övgüyü alan besinlerden de biridir. Eski Roma’da Latince ismiyle “Juglansregia” ismiyle bilinen ceviz, beyin şeklindeki ilginç yapısıyla da dikkat çekiyor.

Yüksek yağ ve kalori içeriği nedeniyle korkulan ceviz, aslında kolesterol içermez ve tekli doymamış yağlar yerine çoklu doymuş yağlar içermesi bakımından da eşsiz bir besindir. Ceviz, diğer kabuklu yemişlere göre bu nedenle daha sağlıklı kabul edilir.

Ceviz, hem omega 3 hem de E vitamini içerdiği için çift etkisi ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Cevizin kendisi kadar kabuğununda faydalı olduğu biliniyor. Bilmeden çöpe attığımız ceviz kabuklarını çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Cevizi kırdıktan sonra içerisinde bulunan ve akciğeri andıran perde, sağlığa faydaları bilinmediğinden çöpe atılıyor. Ceviz perdesi olarak bilinen bu kabuğun sağlık açısından birçok faydası bulunuyor.

Bu kabukların kaynatılmasıyla elde edilen ceviz perdesi çayı, öksürüğü kesmede etkili olarak akciğer hastalıklarına karşı savaşıyor. Bunun yanında iltihap, balgam söktürücü, sindirim sorunları ve ağrılara karşı da tedavi edici bir özelliği bulunuyor.

CEVİZ KABUĞU FAYDALARI NELERDİR?

1-) Her sabah ceviz kabuğu suyu içmek kanserden koruyucu bir etki göstermektedir.

2-) Ceviz kabuklarının kaynatılarak içilmesi kişilerin bağışıklığını arttırıcı bir özelliğe sahiptir. Antioksidan içeriği sayesinde özellikle kış aylarında ceviz kabuğu suyu tüketilmesi uzmanlarca tavsiye ediliyor.

3-) Cilt için en önemli vitaminlerden bir tanesi olan B vitamini ceviz kabukları içerisinde bolca bulunan bir vitamin çeşididir. B vitamini stresi yönetmesi ve stres seviyesini düşürmesi ile bilinen bir vitamindir. Yüksek stres seviyesinden dolayı kişilerde cilt bozuklukları ve kırışıklıklar meydana gelir.

Bunu önlemek için B vitamini ve E vitamini oldukça etkilidir. Ceviz kabukları da B vitamini yönüyle oldukça zengin bir besin olduğu için tüketilmesi cilt yaşlanmasını geciktirici bir etki yaratır.

4-) Ceviz kabuğu suyu boşaltım sisteminin daha aktif çalışmasını destekler. Kabızlık gibi bağırsak problemleri ile başınız dertte ise; ceviz kabuğundan faydalanabilirsiniz.

5-) Kalp hastalıklarından uzak kalmak ve kalbinizi korumak için Omega-3 yağ asitlerine ihtiyacınız vardır.Ceviz kabuğu da bu yağ asitlerini barındıran bir besin maddesidir. Ceviz kabuğu suyunu içerek omega ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

CEVİZ PERDESİ ÇAYI NEDİR?

Ceviz perdesi çayı, ceviz kırıldıktan sonra içerisinden çıkan ve akciğer görünümü olan kabukların kaynatılmasıyla oluşturulan bir bitki çayı türüdür.

Hafif bir tadı bulunan ceviz perdesi suyunun ceviz aroması ile karakterize olmuş bir yapısı vardır. Akciğer hastalıklarıyla da mücadele eden ve bağışıklık sistemini güçlendiren ceviz perdesi çayını evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

CEVİZ PERDESİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Cevizin içerisinde bulunan A, E vitaminlerini ve demir, çinko, bakır, magnezyum gibi mineralleri de barındıran ceviz perdesi kürünü evde, balgam söktürme ve öksürük dindirmek için kullanabilirsiniz. Ceviz kürünü şu tarifle yapabilirsiniz;

Ceviz içerisinde yer alan perdeleri ayıklayın.

Bir bardak için 5 cevizin perdesini kaynayan su içerisine atın.

10 dakika kısık ateşte kaynatın.

Renk verdikten sonra, elde edilen ceviz perdesi kürünü süzün ve tüketin.

