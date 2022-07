Kendisinden 23 yaş küçük bir erkekle birlikte! ''Annesi sansalar da, nefret etseler de buna değer...''

Bir öğretmen olan Rachel, 26 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından bir flört uygulamasına katıldı. Yaş tercihlerini değiştirmesi gerektiğinin farkında değildi ve Alex de daha yaşlı bir kadınla çıkmayı merak ettiği için yaş filtresini yükseltmişti. Bu sayede tanışan ikili daha ilk sohbetlerinde ruh eşi gibi hissettiklerini anlattı.

KOLAY OLDU

Ancak çift için flört etmek, ikisi de farklı şehirlerde yaşadaığı için çok kolay olmadı. Alex 3000 kilometreden daha uzak mesafede, New York'ta yaşıyordu. Bu problemi farklı yerlere seyahat ederek çözdüler. Rachel başta bunun bir kaçamak oladuğunu düşündüğünü ve ilişkiye dönüşmesini beklemediğini anlattı. Ancak her şey güzel ilerleyince Rachel Alex'e Teksas'a taşınıp onunla yaşamasının teklif etti. Uzaktan bir işi olduğu için her şey çok kolay oldu.

AİLESİ KABUL ETMEDİ

Alex ve Rachel aralarındaki yaş farkını zar zor fark etse de, bu yabancılar için geçerli değil. Sık sık birbirlerine ne kadar benzedikleri söylenen ikili, çoğu zaman anane oğul sanıldıkları ancak buna gülüp geçtiklerini belirtti. Ancak ailelerine gelince durum öyle olmadı. 22 ve 19 yaşlarında iki oğlu olan Rachel, küçüğü bu fikri kolayca benimsese de, büyük oğlundan çok fazla tepki aldı.

''BENİ OLGUNLAŞTIRDI''

Alex, yakın zamanda Rachel'ın yanına taşındığı Austin'de kendine bir yer bulamadan önce bir yıl Rachel ile yaşadı. Genç adam, onun ayağa kalkmasına yardım ettiğini ve çiftin yeni bir şehirde birlikte yeni bir hayata başlamayı dört gözle beklediklerini söyledi. Kalbi genç olan yaşlı bir kadın ilişki içinde olmanın inanılmaz olduğunu, kendisini olgunlaştırdığını ve büyüttüğünü anlatan Alex, aslında böyle bir fetişi olmadığını belirtti.

'CİDDİ VE KARARLI'

İkili, ilişkilerinin çok özel olduğunu ve birlikte bir aile kurmak için heyecanlı olduklarını anlattı. Biyolojik olarak anne olamayacak olsa da, farklı yollardan çocuk sahibi olmayı bile düşündüklerini söyleyen çift, ciddi ve kararlı bir ilişkide olduklarını ve çok mutlu hissettiklerini söyledi.