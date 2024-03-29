Kendisine oy vermeyeceğini söyleyen kişiyi yumruklamıştı! BBP'li Belediye Başkanı Enver Aputkan kendini bakın nasıl savundu

Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada emekli esnaf Muhammet Büyükkaya ile karşılaştı. İş yeri sahibi Büyükkaya, iddiaya göre belediyede çalışan kızına mobbing yaptığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Çevredekiler araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak, tartakladı. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

'4 YILDA 994 GÜN İŞE GELMEDİ'

Olayla ilgili makamında basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Söz konusu vatandaşın kızını belirlediğimiz bir birimde görevlendirdik. Ancak personelimiz ve babası yeni görev yerini beğenmeyerek ücretsiz izinler ve raporlarla işe gelmedi. 2020-2024 yılları arasında 994 gün belediyeye gelmemiş, bunun büyük bir kısmını ücretsiz izin, bir kısmını ise rapor ile geçirmiştir. Buna rağmen biz o personeli işten çıkarmadık" dedi.

'BANA HARAKETLERDE BULUNDU'

Adı geçen personelin babasının birkaç kez makama gelerek kızının başka birimlerde çalıştırılması yönünde talep edip ağır ithamlarda bulunduğunu öne süren Aputkan, şunları söyledi:

"Makamda yetinmeyip sokakta bizleri gördüğünde özellikle insanların kalabalık olduğu bir ortamda hakaret edercesine söylemlerine devam etti. Hem belediyeye işe gelmeyeceksin, hem istediğin birimde çalıştırılmak isteyeceksin. Kusura bakmasın burada görevlendirmeyi biz yaparız. Bu süreçte yaşanan olayları biz yine sağduyulu davranıp personelimizin işten çıkarılması yerine çalışması yönünde çaba sarf ettik ancak özellikle babası hakaretvari davranışlarına devam etmiştir. Son olarak esnaf ziyaretimiz esnasında bu şahısla karşılaştık. Orada da arkadaşlarımızın yanında bana karşı yine söylemlerde bulundu. Sağduyulu davranıp uzaklaşmaya çalışsam da bu şahıs ısrarla bağırıp, çağırıp, ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Biz de insanız, biz kimseye bağırıp, çağırıp hakaret etmiyorsak, kimsenin de şahsıma bu kadar hakaret etmeye hakkı yoktur" diye konuştu.

Görüntülerde yumruk attığı görülen Başkan Aputkan, basın toplantısında bunu yalanladı, yumruk atmadığını, tartakladığını iddia etti. Aputkan, emlak servisinde çalışan Muhammet Büyükkaya’nın kızı F.B.’nin izin ve rapor tarihlerini gösteren belgeleri basın mensuplarına dağıttı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





