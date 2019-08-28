Kendisine saldıran kayınbiraderi tutuklanan Leyla Köse:

"Cezaevinden çıktığı zaman beni öldürecek"

Saldırganın tutuklandığına sevinemediğine belirten Leyla Köse, "Cezaevine atıldığına sevinemedim ve tehditler devam ediyor. Şimdi endişelerim ve korkularım daha çok. Arayanlar davamdan vazgeçmemi, şikayetimi geri almamı ve onun oradan çıkartılmasını istiyorlar. Bu oradan çıktığı zaman beni öldürecek. Ben bunu biliyorum korkudan evimde yaşayamıyorum ve bütün hayatımı mahvetti. Şahsın kardeşleri arıyor tehdit ediyorlar yapmadıklarını ve söylemediklerini bırakmıyorlar bana. ’Davandan öyle de vazgeçeceksin böyle de vazgeçeceksin, eğer davadan vazgeçmezsen kocanı hapse attıracağız’ diyorlar. Benim canıma kast eden o akşam öldürmeye kalkan bir insanı ben asla ve asla affetmiyorum ve davamdan da vazgeçmiyorum. Ben şahsın tutuklandığını akrabaları ve kardeşleri beni aradığı zaman öğrendim" dedi.



