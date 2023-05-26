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  4. Kendisini gösterdi: WhatsApp için kullanıcıları şaşırtacak bir özellik yolda!

Kendisini gösterdi: WhatsApp için kullanıcıları şaşırtacak bir özellik yolda!

26.05.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp yakında şaşırtıcı bir şekilde telefon numaranızı gizli tutmanıza imkan verebilir. Çünkü ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir kullanıcı adı özelliği üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Böylece insanlara ek bir gizlilik katmanı da sunulabilecek. Özellik, WhatsApp'ın en son Android beta uygulamasında fark edildi. İşte detaylar...

Kendisini gösterdi: WhatsApp için kullanıcıları şaşırtacak bir özellik yolda!

WhatsApp, son zamanlarda yeni özellikler duyuruyor. Bunlar arasında gönderilen mesajları düzenleme, yeni bir sohbet kilitleme özelliği ve aynı hesabın birden fazla telefonda kullanılabilmesi gibi özellikler bulunuyor. WhatsApp şimdi ise kullanıcı adı özelliği ile gündemde.

WHATSAPP'A KULLANICI ADI SEÇME İMKANI

WhatsApp'ın en son Android beta uygulamasında bir WhatsApp kullanıcı adı alanının yer aldığı fark edildi. WABetaInfo'ya göre bu alan sayesinde kullanıcılar, hesapları için benzersiz kullanıcı adları seçebilecekler. Muhtemelen WhatsApp, kullanıcıların bir kullanıcı adını girerek diğer kişilere ulaşmalarına izin verecek, tıpkı Telegram gibi.

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WhatsApp'a yeni özellik! WhatsApp'a yeni özellik!

Özellik henüz geliştirme aşamasında olduğu için, kullanıcı adlarının nasıl çalışacağını söylemek için henüz çok erken. Ancak yakında daha net detayların ortaya çıkması bekleniyor.

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