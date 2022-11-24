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Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü: Peygamberlerimiz beni sana gönderdi, seni ve kızını ölümden kurtaracağım

24.11.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kadın, kendisini 'mehdi' olarak tanıtan bir dolandırıcının kurbanı oldu. Kendisiyle evlenmek isteyen adam, ilk önce paralarını aldı, adamın istekleri bitmeyince ise gerçek ortaya çıktı. Kendisini 'mehdi' olarak tanıtan adamın 18 ayrı suçtan suç kaydı olduğun öğrenildi. Gözaltına alınan adam, 'mehdi' olmadığını ifade ederek, 'Ben Sofiyim, hislerim var' dedi.

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü: Peygamberlerimiz beni sana gönderdi, seni ve kızını ölümden kurtaracağım

İstanbul'da bir kadın, kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp, evlenmek için para isteyen bir dolandırıcının tuzağına düştü. 'Peygamberlerimiz beni sana gönderdi, seni ve kızını ölümden kurtaracağım' diyen adama inanan kadın, paralarından oldu. Adamın istekleri bitmeyince gerçek ortaya çıkarken, dolandırıcının 18 ayrı suçtan suç kaydı olduğu öğrenildi.

"DOMUZ BAĞI YAPILMIŞ, BU ÇÖZÜLMEDEN SENİNLE EVLENEMEM"

İddiaya göre dolandırıcı 'mehdiyim' dedi. Dolandırıcının kurbanı olan kadın, kendisini 'mehdi' olarak tanıtan adamla 1,5 aydır ilişki yaşıyordu. Kadın, dolandırıcının kendisine "Peygamberlerimiz beni sana gönderdi, seni ve kızını ölümden kurtaracağım. Domuz bağı yapılmış eve, bu çözülmeden senle beraber yaşayamam" dediğini aktardı. Dolandırıcı büyü bozma bahanesiyle 40 bin TL'sini aldı ama o kadarla da kalmadı. Kadın, dolandırıcının kendisine 'Bu parayı vermezsen beni öldürüyorsun' dediğini aktararak 273 bin TL istediğini belirtti.

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"HAYATIMA GİRSİN DİYE KABUL ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Show Haber'in haberine göre kadının evlenmeye karar verdiği adam tam bir suç makinesi çıktı. Dolandırıcılıktan tehdide 18 ayrı suç kaydı vardı. Kadın, 'İlk önce 40 bin TL sonra da 273 bin TL paramı aldılar. Ben kabul etmek zorunda kaldım, o hayatıma gelsin girsin diye" dedi.

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'NEDEN PARASINI ALDINIZ?' SORUSUNA BU YANITI VERDİ: SEVİYORUM O YÜZDEN

Adamın tuhaf istekleri bitmeyince genç kadın sonunda başına gelenleri anladı. Kadın o dolandırıcıyla hesaplaşmak için bir alışveriş merkezinde buluştu. Oyununun ortaya çıktığını anlayan adam tam kaçmak üzereyken yakalandı. Yakalandıktan sonra 'Aşk olsun Zehra' diyen adam, 'Neden parasını aldınız?' sorusuna ise 'Seviyorum o yüzden' yanıtını verdi. Kendisinin 'mehdi' olmadığını ifade eden adam, 'Ben Sofiyim, hislerim var' dedi.

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dolandırıcılık Mehdi

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