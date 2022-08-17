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Kendisini terk eden eşine pankart açtı sosyal medya onu konuştu! 'Rukiye dönsün mü, dönmesin mi?'

17.08.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de kendisini terk eden eşinden pankart açarak özür dileyen S.A., sosyal medya kullanıcılarının gündem konusu oldu. 'Aşkım Beni Affet' yazılı pankartta S.A., "Bana çocuklarımız için fırsat ver. Hatalıyım, hatamı anladım. Seni çok seviyorum. Çocuklarımızı anasız, babasız bırakmayalım. Seni canımdan çok seviyorum. Sen dönene kadar da açlık grevi yapacağım" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada Rukiye dönsün mü, dönmesin mi? konulu etiketler başladı.

Kendisini terk eden eşine pankart açtı sosyal medya onu konuştu! 'Rukiye dönsün mü, dönmesin mi?'

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan ve Cacabey Meydanı'na gelerek eylem yapan ve sonrasında polis tarafından alınan S.A., eşi Rukiye A.'ya 'Aşkım Beni Affet' yazılı pankart açtı. Pankartın il meydanında fark edilmesi sonrası Ahi Polis Merkezi'ne götürülen ve ardından da aile polisliği görevlilerine teslim edilen S.A., açtığı pankartla da sosyal medyayı salladı.

Yüzünü kapatarak açtığı pankartların yanına oturan S.A., eşinden çocukları için kendine fırsat tanımasını istedi. Açtığı pankartla eşi Rukiye A.'ya seslenen S.A., "Bana çocuklarımız için fırsat ver. Hatalıyım, hatamı anladım. Seni çok seviyorum. Çocuklarımızı anasız, babasız bırakmayalım. Seni canımdan çok seviyorum. Sen dönene kadar da açlık grevi yapacağım" yazılı pankart açtı.

'RUKİYE DÖNSÜN MÜ, DÖNMESİN Mİ?'

Kısa süre içerisinde polis tarafından alınan ve eşinden af dileyen S.A., ifadesi alındıktan sonra eylemini sonlandırıp sırra kadem bastı. Şehirde ise sosyal medyada Rukiye dönsün mü? Dönmesin mi? konulu etiketler başladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
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